Leclerc ‘extreem blij’, Vettel vreest problemen met strategie

Gemengde gevoelens in de Ferrari-garage na de kwalificatie op Silverstone. Leclerc snelde naar de vierde startplek, teamgenoot Sebastian Vettel worstelt nog steeds met de SF1000. “Ik voelde me niet helemaal goed in de auto.”

Twee weken geleden in Hongarije kwalificeerde Ferrari zich op plaatsen 5 en 6, op Silverstone doet de Scuderia een plekje beter. Charles Leclerc start op zondag vanaf P4. Daar is de Monegask zeer tevreden over. “Ik ben extreem blij. Ik had niet verwacht dat ik op de vierde plek zou starten, al helemaal niet op de mediums. Het ziet er goed uit voor de race, al hebben we wat moeite met de racesnelheid”, waarschuwt Leclerc.

Een ander geluid aan de andere kant van de Ferrari. Sebastian Vettel verloor door verschillende problemen veel tijd tijdens de trainingen en vond ook op zaterdagnamiddag nooit het goede ritme. De Duitser zag zijn tweede run geschrapt worden door het overschrijden van track limits en start zo vanaf plek 10.

“Ik had moeite om in het ritme te komen”, legt Vettel na de kwalificatie uit. “De auto was niet slecht, maar ik voelde me er niet helemaal goed in.” Vettel had, in tegenstelling tot zijn teamgenoot, de zachte band nodig om door te stoten naar Q3. Dat zou de Duitser op zondag wel eens zuur kunnen opbreken. “We starten op de zachte band en dat is niet ideaal, maar we zullen ons best doen”, aldus Vettel.

