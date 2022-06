Charles Leclerc wil de titelhoop nog niet opgeven ondanks de ‘derde teleurstelling op rij’. De Ferrari-coureur hoopt dat zijn team de zaken weer op orde krijgt en heeft het vertrouwen in het Italiaanse team nog niet verloren.

Leclerc begon sterk aan het seizoen en ging ook een tijdje aan de leiding van het kampioenschap, maar door de uitvalbeurten in Spanje en Azerbeidzjan ziet de Monegask de voorsprong van Max Verstappen steeds groter worden. Het gat bedraagt nu 34 punten en het momentum ligt nu bij Red Bull terwijl Ferrari worstelt met de betrouwbaarheid van de krachtbron.

Voor Leclerc waren de afgelopen drie races moeilijk. “Elke uitvalbeurt is moeilijk”, wordt Leclerc geciteerd door RaceFans.net. “Het is natuurlijk niet de derde op rij, maar om eerlijk te zijn voelde Monaco als een uitvalbeurt”, doelt de Monegask op het verliezen van de zege door de strategische blunder van het team. “Het is dus de derde teleurstelling op rij en dat is niet makkelijk.”

Hoewel Leclerc nu naar de derde plek in het kampioenschap is afgezakt, is hij nog steeds gedreven. “Over het algemeen heb ik er vertrouwen in dat ik mentaal net zo sterk zal zijn als vijf races geleden, toen ik bij de volgende race aan de leiding van het kampioenschap stond. De motivatie is er nog steeds”, aldus de Ferrari-coureur.

Leclerc geeft titelhoop niet op

Leclerc dringt er bij Ferrari op aan dat er wat verbeterd moet worden aan de betrouwbaarheid. “We moeten die dingen op orde krijgen en uiteraard is betrouwbaarheid iets waar we na de laatste drie races naar moeten kijken. Dus als team moeten we daar misschien een stapje in zetten.”

De titelhoop wil Leclerc nog niet opgeven. “Ik geloof dat we het kampioenschap nog steeds kunnen winnen, maar we moeten bovenop die dingen zitten”, benadrukt hij. “Na de laatste drie races denk ik dat we hebben laten zien dat we te veel punten hebben verloren en daar moeten we naar kijken.” Of Leclerc het vertrouwen in Ferrari heeft verloren? “Nee, dat heb ik niet.”