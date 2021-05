Zesde, in 2020 had Charles Leclerc er voor getekend tijdens Ferrari’s rampjaar, maar nu het team de weg naar boven heeft gevonden, kan de Monegask er niet te happy mee zijn.

Waar Leclerc wel blij mee is, is zijn race in Portugal. “Ik denk dat ik vandaag wel een goede job heb gedaan”, vertelt hij in de YouTube-show F1 Live van de Formule 1 zelf. Maar, erkent hij, dat was zaterdag in de kwalificatie niet het geval. Daarin was hij immers slechts achtste. “Toen reed ik niet super. Vanaf de achtste plek was dit denk ik het maximale.”

Ferrari worstelde volgens Leclerc ook met de medium Pirelli’s in Portugal. “Carlos had daar ook last van”, doelt hij op teamgenoot Carlos Sainz, die nét buiten de punten eindigde op plaats elf. “We moeten dus achterhalen hoe en waarom het niet ging op die banden.”

“Het was geen topweekend voor ons”, vat Leclerc de driedaagse in Portugal samen. Positief is wel dat hij dit jaar in elke race punten heeft gescoord. Leclerc staat na de race in Portimão op een totaal van 28, waarmee hij vijfde is in de tussenstand. Ferrari staat vierde bij de constructeurs.

