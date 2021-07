Charles Leclerc heeft genoten van allereerste sprintrace-weekend in de Formule 1. Hoewel er volgens de Monegask wel wat gesleuteld zou kunnen worden aan het format, kijkt hij uit naar het volgende experiment met de sprintrace. “Deze keer was het op vrijdag in ieder geval meteen serieus.”

Een raceweekend waarin er elke dag wat op het spel staat zoals op Silverstone afgelopen weekend, het beviel Charles Leclerc wel. In de F1 TV Post-Race Show noemt de Monegask het eerste experiment met het nieuwe format ‘geweldig’. “Persoonlijk hou ik van het nieuwe format. Normaal verveel ik me op vrijdag altijd, en tel ik gewoon af naar zaterdag wanneer het serieus wordt. Deze keer was het op vrijdag in ieder geval meteen serieus”, legt hij uit.

Lees ook: Leclerc strijdt, maar strandt op P2: ‘Eigenlijk ongelooflijk dat we voor de overwinning strijden’

Toch is er ook ruimte voor verbetering. “Als ik één persoonlijke mening mag geven,” vervolgt hij, “dan is het dat we er misschien voor moeten zorgen dat de kwalificatie wat meer waarde heeft, vooral zodat de kwalificatie voor zondag behouden blijft.”

Over de sprintrace, het nieuwe element in het raceweekend, is Leclerc wel tevreden. “De sprintrace op zaterdag is naar mijn mening een zeer goede zaak. Ik kijk uit naar de komende twee weekenden waarin we op zaterdag zo’n sprintrace hebben”, aldus de Ferrari-coureur.

Lees ook: Seidl: ‘Norris kan dit jaar derde in het WK worden’