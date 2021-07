McLaren-teambaas Andreas Seidl sluit zeker niet uit dat Lando Norris zijn toch wat verrassende derde plek in het WK kan vasthouden. “Als je na tien races derde staat, is het niet onrealistisch om derde te blijven.”

Dat verklaart Seidl tegenover het Duitse Sport.de. Hoewel Norris dit jaar een beetje stuivertje heeft lopen wisselen op de derde plek met Red Bulls Sergio Pérez en Mercedes’ Valtteri Bottas, pakte hij deze klassering in het WK afgelopen weekend terug dankzij een vierde plek op Silverstone.

Dat Norris kan wedijveren met de tweede rijders van Mercedes en Red Bull, komt volgens Seidl door ‘de sterke prestaties die Lando en het team samen boeken, en onze competitieve auto’. “Als je na tien races derde staat, is het niet onrealistisch derde te blijven”, denkt Seidl, met op papier nog dertien races te gaan.

Wat Seidl wel erkent, is dat McLaren met Norris heeft geprofiteerd van pech en problemen bij Mercedes en Red Bull. “Daar moeten we eerlijk in zijn.” Puur qua tempo kan McLaren immers nog niet met die teams wedijveren. McLaren doet er volgens Seidl echter alles aan als team en qua strategie beter te worden.

Aan regelmaat schort het in elk geval niet. Norris is de enige coureur die dit jaar in alle tien de races heeft gescoord. De jonge Brit stond dit seizoen ook al drie keer op het podium, telkens als derde. Afgelopen weekend op Silverstone zag hij zijn kansen op een podiumplek verdwijnen door een slechte pitstop.

