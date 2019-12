Leclerc: ‘Het ontwikkelen van de auto zal een interessante uitdaging zijn’

Charles Leclerc zegt dat het ontwikkelen van de auto voor 2020 een interessante uitdaging zal zijn. De Monegask is daarnaast blij met de ‘goede vooruitgang’ van Ferrari tijdens een ‘raar seizoen’ voor het team.

Leclerc eindigde in zijn eerste jaar bij Ferrari op de vierde plaats in het kampioenschap met een gat van 24 punten naar zijn teamgenoot Sebastian Vettel. De Monegask won twee races en veroverde zevenmaal de poleposition. Voor het eerst in zijn carrière zal Leclerc kunnen helpen met de ontwikkeling van de auto voor volgend seizoen.

”Het is voor het eerst dat ik in de single-seaters bij hetzelfde team blijf na het eerste seizoen”, zegt Leclerc tegen Formula1.com. ”Het ontwikkelen van de auto zal een interessante uitdaging zijn. Over het algemeen hebben we veel vooruitgang geboekt in 2019 en ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik kijk ernaar uit om het momentum vast te houden voor volgend jaar”, aldus de Monegask.

‘Raar seizoen’

Ferrari kende een wisselvallig seizoen. De Italiaanse renstal begon matig, maar was na de zomerstop zeer sterk en veroverde dit seizoen in totaal negen keer de poleposition, maar er stond slechts drie keer een Ferrari-coureur op de hoogste trede van het podium. Volgens Leclerc was het een ‘raar seizoen’ voor het team.

”Het is een raar seizoen geweest. We begonnen absoluut niet waar we dachten dat we zouden beginnen na de wintertest. De wintertest was zeer positief maar bij de eerste race hadden we het niet makkelijk. Maar daarna was de vooruitgang erg goed. Austin was ook een raar weekend, we weten nog steeds niet waarom we daar niet zo snel waren. Maar over het algemeen is het een positief seizoen geweest, op de eerste race na, die was erg negatief”, aldus Leclerc.

