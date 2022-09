Charles Leclerc is tevreden met de snelheid van Ferrari op Monza, al houdt hij er ook rekening mee dat Red Bull heeft zitten sandbaggen. Teamgenoot Carlos Sainz, die achteraan start door gridstraffen, was ‘positief verrast’ door de pace van Ferrari.

De vrijdag begon positief voor Ferrari: Charles Leclerc was in de eerste vrije training de snelste terwijl Carlos Sainz in de tweede training de snelste tijd achter zijn naam had staan. Dat terwijl beide coureurs van tevoren nog betwijfelden of zij wel sterk zouden zijn op Monza.

“Ik weet niet in hoeverre Red Bull aan het sandbaggen was, dus laten we morgen afwachten wanneer ze alles op een rijtje zetten”, zei Leclerc op vrijdag. “Maar vandaag was het gevoel echt goed, dus ik hoop dat we dat gevoel kunnen vasthouden.”

Leclerc gaf in de tweede vrije training bijna twee tienden toe op zijn teamgenoot, wat hem de derde tijd opleverde. “Het ging om het vinden van de juiste balans, die heb ik nog niet gevonden”, legt de Monegask uit. “We hebben veel verschillende dingen geprobeerd, dus we zijn niet heel constant geweest met de balans van de auto. Maar ik denk dat we de richting die we op willen hebben gevonden en het ziet er goed uit voor morgen.”

Sainz positief verrast

Carlos Sainz weet dat zijn kwalificatieresultaat er niet toe doet. De Spanjaard heeft meerdere nieuwe motoronderdelen gekregen en zal daardoor achteraan moeten starten. De eerste dag op Monza biedt de coureur echter hoop.

“Het was een positieve dag omdat we hadden verwacht dat we hier niet zo competitief zouden zijn”, zegt Sainz. “Maar de auto voelde in de eerste vrije training al direct beter, we staan er beter voor dan op Spa. De rondetijden liegen er niet om, de stopwatch liegt niet, en we zaten steeds meer op tempo, dus het was een aangename verrassing.”

“Dat betekent niet dat we de snelste zijn”, plaatst Sainz meteen de kanttekening. “Ik denk dat we zeker niet de snelste zijn, zeker niet in de lange runs. Maar we zitten er in ieder geval dichter bij dan we dachten.”