Charles Leclerc is niet bang om het gevecht aan te gaan met Max Verstappen. De Nederlander kreeg vanuit McLaren de kritiek te hard te racen, maar voor Leclerc is dat geen reden om Verstappen uit de weg te gaan. De Monegask zegt dat hij de Limburger misschien wel het beste van alle coureurs op de huidige grid kent.

McLaren zette na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk wat vraagtekens bij Verstappens harde manier van racen. De Nederlander vocht met hun coureur Lando Norris om de overwinning op de Red Bull Ring, met een aanvaring tussen de beide coureurs als gevolg. Teambaas Andrea Stella stelde toen zelfs dat Verstappens acties in de remzone een resultaat waren van dat er in 2021 geen goed precedent was geschept. Charles Leclerc vertelt nu ook wat hij van het rijden van Verstappen vindt.

LEES OOK: Stella vergelijkt incident Verstappen en Norris met 2021: ‘Moest toen harder bestraft worden’

Leclerc en Verstappen gaan al lang terug, en kwamen elkaar zelfs al op de kartbaan tegen. Vooral aan het begin van 2022, toen de twee nog heel even gelijk opgingen in het coureurskampioenschap, vochten Verstappen en Leclerc ook wel vaker met elkaar in de Formule 1. “Je leert de coureurs steeds beter kennen”, vertelde Leclerc aan de media. “Max is waarschijnlijk de coureur die ik het beste ken op de grid, omdat we al heel lang tegen elkaar rijden. Sinds 2010, denk ik. Je weet min of meer hoe elke coureur zal reageren, vechten, verdedigen of aanvallen.”

Leclerc maakt geen uitzonderingen

De Monegask wil daarom geen uitzonderingen maken voor de drievoudig wereldkampioen. “Ik zal altijd proberen op dezelfde manier tegen iedereen te vechten”, legt Leclerc uit. Toch is hoe hard de Ferrari-coureur het gevecht aangaat met een collega wel afhankelijk van wat er op dat moment op het spel staat. “Het hangt vooral af van de situatie waarin je je bevindt. Natuurlijk als je vecht voor P6 in het kampioenschap en Max ligt honderd punten voor, dan vecht je misschien niet zo hard met hem. Maar als er een overwinning in het verschiet ligt, ga ik altijd voluit met degene met wie ik aan het vechten ben.”

LEES OOK: Zak Brown laat zich niet verleiden tot ‘vals’ titelgevecht met Red Bull

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)