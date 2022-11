Charles Leclerc zat na de Braziliaanse Grand Prix met de nodige vraagtekens. Hij hoopte dat Carlos Sainz hem in de slotfase voorbij zou laten gaan om hem te helpen in de strijd om de tweede plek in het kampioenschap, maar dat gebeurde niet. Ferrari heeft zich daarmee niet aan de afspraken voor teamorders gehouden, stelt Leclerc.

Leclerc’s race in Brazilië leek er al vroeg op te zitten na contact met Lando Norris. Hij keerde zijn Ferrari echter weer om en vervolgde zijn weg. De Monegask baande zich een weg naar voren en kwam achter teamgenoot Carlos Sainz terecht.

In de slotfase van de race maakte Leclerc aan het team duidelijk dat het moest denken aan de tweede plek in het kampioenschap. Hij maakte zo, op niet zo subtiele wijze, duidelijk dat hij hoopte dat zijn teamgenoot de derde plek zou afstaan om hem zo te helpen. Dat dat niet gebeurde, zorgde voor vraagtekens bij Leclerc.

“We hebben er vóór de race over gesproken, anders zou ik zoiets niet vragen”, benadrukt Leclerc. “Maar om een of andere reden hebben ze besloten dat te veranderen. Ik weet nog niet waarom, maar hopelijk zijn we in Abu Dhabi snel genoeg om die tweede plaats te pakken”, aldus de Monegask, die daarbij vooral hoopt dat hij die tweede plek niet ‘op drie punten of zoiets’ misloopt.

Te riskant

Na de race gaf Ferrari-teambaas Mattia Binotto uitleg over het besluit van Ferrari om de posities niet te wisselen. Niet alleen zorgden Fernando Alonso en Max Verstappen achter de twee Ferrari’s voor wat meer druk, ook Yuki Tsunoda speelde een rol bij dat besluit. De Japanner werd op een ronde gezet, maar door zijn pitstop kwam hij weer vooraan terug de baan op en mocht hij zich niet van die ronde achterstand ontdoen.

“Het was erg lastig om de twee auto’s van positie te laten wisselen omdat Charles Fernando en Max achter zich had”, legt Binotto uit. “Dat had dus zeker tricky en gevaarlijk kunnen zijn. Maar wij wisten ook dat er een onderzoek liep voor wat er achter de safetycar gebeurde met Tsunoda. We kregen groen licht van de wedstrijdleiding, dus we voelden ons wel op ons gemak, maar zonder een definitieve conclusie was het riskanter geweest.”

“Een tijdstraf van vijf seconden,” vervolgt Binotto, “had bijvoorbeeld betekend dat Carlos meer dan één positie zou verliezen. Voor het constructeurskampioenschap was het dus beter om deze posities op de baan te behouden.”

Foto: Motorsport Images