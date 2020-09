Leclerc na positieve vrijdag: ‘Filmdag heeft ons een beetje geholpen’

Het was een verrassend gezicht: Charles Leclerc die de derde tijd noteerde tijdens de eerste vrije training. Volgens Leclerc heeft de filmdag, die Ferrari in juni had op Mugello, de renstal een beetje geholpen.

Na de twee moeilijke weekenden op Spa-Francorchamps en Monza was de derde plaats van Charles Leclerc in de eerste vrije training een welkome verassing voor het team en de Ferrari-fans. De Monegask heeft een idee waar de goede prestatie vandaan kwam.

“Ik denk dat de filmdag ons heeft geholpen om in het ritme te komen. Dat heeft ons misschien iets geholpen”, vertelt Charles Leclerc na afloop van de trainingen aan Motorsport.

“Het was een positieve dag, maar als iets goed gaat, moeten we snappen waarom het goed gaat. Maar het was inderdaad een verrassing”, zegt de Monegask.

In de tweede vrije training werd Leclerc tiende. Dat is volgens hem realistischere plaats. “Daar verwachten we ongeveer te staan. Het zit allemaal dicht op elkaar en we kunnen nog stappen zetten. Ik ben wel optimistisch”, aldus Leclerc.

