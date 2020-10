Leclerc niet tevreden met P7: ‘Geen goede dag voor ons’

Charles Leclerc wist Sebastian Vettel voor de elfde keer dit seizoen te verslaan en wist zich vrij eenvoudig te plaatsen voor Q3, maar is niet tevreden over zijn kwalificatie. “Het was geen goede dag vandaag.”

De Monegask klaagde tijdens de vrije training over de balans van zijn auto. “De auto heeft zo veel onderstuur. Niet normaal”, klaagde Leclerc. In de kwalificatie leek het wat beter te gaan, maar nog steeds is hij niet tevreden.

“Ik ben niet heel erg blij met mijn prestatie. We moesten een goede dag hebben en die hadden we niet. Iedereen zat ook zo dichtbij elkaar. Dat hielp zeker niet. Hopelijk gaat het morgen beter, maar ik vrees dat het een lastig verhaal gaat worden”, vertelt Leclerc aan Ziggo Sport.

De meeste coureurs rekenen op een race met slechts een paar inhaalacties, Leclerc sluit zich hierbij aan. “Het gaat inderdaad lastig worden om hier in te halen. Voor ons wordt het nog lastiger aangezien wij meer rondjes op de softs hebben gedaan. Die zijn al wat ouder en daarom gaat de eerste stint niet makkelijk worden”, verwacht de tweevoudig Grand Prix-winnaar.

