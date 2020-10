Vettel ‘niet blij’ met P14: ‘Ging voor mijn gevoel beter’

Sebastian Vettel wist op Imola opnieuw niet door te dringen tot Q3 en is dan ook ‘niet blij’ met de veertiende startplaats. Het ging volgens de viervoudig wereldkampioen beter voor zijn gevoel dan andere moeizame kwalificatiesessies dit jaar, maar: “Qua resultaat was het vergelijkbaar.”

Het was in de vrije training op zaterdagochtend al evident dat het weer een lastige kwalificatie zou worden voor Vettel. Hij noteerde de twaalfde tijd en zou daarmee dus in Q2 blijven steken. Dat werd bewaarheid in de middag, al was het met de veertiende plaats nog slechter. Toch had de Duitser niet het gevoel dat de kwalificatie slecht ging.

Lees ook: Max Verstappen koestert derde plek na moeizame kwalificatie

“Het voelde niet zo slecht”, zegt Vettel. “Ik had het gevoel dat ik een redelijke sessie reed maar ik ben uiteraard niet blij met waar we staan.”

Terwijl Vettel alweer een teleurstellende kwalificatie kende, wist Charles Leclerc wel door te gaan naar Q3 waar hij de zevende tijd noteerde. De verschillen in prestaties tussen de twee coureurs dit seizoen zijn met regelmaat groot, maar Vettel gelooft niet dat hij een minderwaardige auto krijgt van Ferrari. “We moeten aannemen dat het dezelfde auto is. Vandaag ging het voor mijn gevoel beter dan andere sessies maar qua resultaat was het vergelijkbaar”, zo doelt Vettel op de teleurstellende kwalificaties dit seizoen.

Lees ook: Hamilton verwacht saaie race: ‘Vanaf bocht 1 is er geen plek om in te halen’