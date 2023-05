Na twee pole positions op rij in Monaco, moet Charles Leclerc dit jaar zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en Fernando Alonso. De Monegask is hier niet tevreden mee en hoopt dat hij morgen in de race kan verrassen, al weet hij dat dit lastig wordt.

“Ik ben niet tevreden met P3,” zei een ietwat teleurgestelde Leclerc na de zinderende kwalificatie. “Aan de andere kant moeten we ook kijken naar de situatie waarin we ons nu bevinden. Het was tot dusver een lastig weekend voor mij, ik worstelde enorm met de wagen. We hebben veel meer last van de hobbels in het asfalt dan de andere teams. Met name in bocht 3 en 13 was deze heel erg aan het bottomen. In de kwalificatie kwam de wagen wat meer tot leven en voelde ik me wat meer op gemak. Hierdoor kwamen we alsnog op P3 terecht en dicht bij de pole position. Dus ja, al met al ben ik dus wel tevreden, maar ik had natuurlijk liever de snelste tijd neergezet.”

‘In geval van regen is alles mogelijk’

Of de Ferrari-coureur op zondag kan stunten in het Prinsdom is nog maar de vraag. “Ik heb morgen wat meer geluk nodig dan in voorgaande jaren. Het is natuurlijk geen circuit waarop je kunt inhalen. Maar zelfs als dat wel mogelijk was, missen we gewoonweg wat snelheid in de race. We moeten ook even kijken wat het weer gaat doen. Gisteren voorspelden ze nog wat regen, dus als dat het geval is, is alles mogelijk. Ik ga er sowieso voor, en laten we zien waar we kunnen eindigen.”

Lees ook: Verstappen na zwaarbevochten pole position: ‘Ik moest echt alles geven’