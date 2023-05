Max Verstappen start zondag voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Monaco vanaf poleposition. De Nederlandse coureur van Red Bull klokte in de dying seconds van de kwalificatie de snelste tijd en troefde op de meet Fernando Alonso en Charles Leclerc af.

Direct na het vrijgeven van het circuit om 16:00 uur doken de meeste coureurs de baan voor het noteren van een banker lap, met het oog op de drukte op de smalle en gladde omloop geen overbodige luxe. Ook Max Verstappen en Nyck de Vries draaiden al vroeg de baan op. De eerste noteerde meteen de snelste tijd (1:13.784), terwijl De Vries nog wat achter bleef.

Pérez schiet hard de muur in

Ook Sergio Pérez was snel onderweg, maar de Mexicaan vergaloppeerde zich bij Sainte Dévote. Hij verloor op zijn verse banden grip en schoot zijdelings de Tecpo-barrier in. Het ongeluk betekende einde kwalificatie voor Pérez en met nog elf minuten en twaalf seconden op de klok werd de sessie stilgelegd.

Na een minuut of tien kon de kwalificatie verder met bovenaan de tijdenlijst de beide McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Dat duurde niet lang want opeens was het Alexander Albon die de snelste tijd noteerde. Ook hij kon niet lang genieten van zijn prestatie. Een halve minuut later dook Verstappen onder de tijd van zijn voormalige teamgenoot en ook De Vries was verrassend genoeg sneller dan Albon.

Het wrak van Sergio Perez wordt weggetakeld (Motorsport Images)

Na een korte adempauze dook iedereen twee minuten voor het einde van de sessien nog een keer naar buiten. Voor De Vries was het billen knijpen, maar uiteindelijk ging de coureur van AlphaTauri als vijftiende door naar Q2. Uitvallers waren – naast Pérez – Guanyu Zhou, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen en Logan Sargeant.

De Vries mist op een haar na plaatsing voor Q3

Max Verstappen was de eerste coureur op de baan in Q2, op de voet gevolgd door George Russell en Hamilton. De eerste tijd van Verstappen was een 1:12.038. Russell bleef daar acht tienden van verwijderd, maar Alonso en Sainz kwamen dichter in de buurt. Ook de Alpines meldden zich aan het front met Pierre Gasly op P2 en Esteban Ocon op P4. De Vries kon in een sessie waarin de tijden uiterst dicht bij elkaar lagen geen vuist maken. Lange tijd stond hij onderaan de tijdenlijst. Met nog drie minuten te gaan waagde hij nog een poging, maar hij werd uiteindelijk twaalfde op slechts 0.051 seconden van plaats tien. Ook Valtteri Bottas, Lance Stroll, Albon en Piastri vielen in deze sessie uit.

Nyck de Vries miste op een haar na plaatsing voor Q3 (Getty Images)

Verstappen in ultimo naar pole

Ook in Q3 vatte Verstappen de koe bij de horens. De wereldkampioen ging als eerste het circuit klokte na zijn outlap een eerste tijd van 1:12.102. Fernando Alonso was direct vier tienden sneller, terwijl ook Sainz en Leclerc Verstappen voorbij gingen. Die liet dat niet over zijn kant gaan en counterde direct met een 1:11.654. Ook die tijd hield echter niet stand, want niet veel later was het Ocon die verbeterde naar 1:11.553. In de allerlaatste seconden van de kwalificatie werd de snelste tijd achtereenvolgens door Alonso en Leclerc verbeterd, maar uiteindelijk was het Verstappen die er met een 1:11.365 en de buit vandoor ging.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15:00 uur.

Uitslagen