Leclerc over geheime schikking Ferrari: ‘Rivalen moeten FIA vertrouwen’

Charles Leclerc zegt dat de rivaliserende teams de FIA moeten vertrouwen wat betreft de geheime schikking dat het bestuursorgaan trof met Ferrari. De Monegask begrijpt de frustraties van de rivaliserende teams, maar hij vindt het ook ‘volkomen begrijpelijk’ dat de FIA een geheime schikking trof.

”Ik vertrouw mijn team volledig, dat staat vast”, zegt Leclerc tegen Racefans.net. ”Ik vertrouw erop dat de FIA er alles aan gedaan heeft om ervoor te zorgen dat alles in orde is. Wat mij betreft is het dus een gedane zaak en nu richt ik me op de toekomst”, aldus de Monegask.

De motor van Ferrari lag in de tweede helft van het vorige seizoen onder het vergrootglas met uiteindelijk een protest en een zogenaamd technical directive als gevolg. Bewijs van vals spel werd echter niet gevonden, maar de kwestie werd nieuw leven ingeblazen na een verklaring van de FIA: ”Er is een geheime schikking getroffen met Ferrari.”

‘Volkomen begrijpelijk’

Dit leidde tot veel ophef en zelfs tot een gezamenlijke verklaring van zeven teams – alle teams zonder Ferrari-krachtbron – waarin zij dreigden met een rechtszaak. Ferrari-coureur Charles Leclerc is er echter van overtuigd dat beide partijen juist hebben gehandeld en roept rivaliserende teams dan ook op om de FIA te vertrouwen.

Begrip voor de frustraties van rivaliserende teams heeft Leclerc wel. ”Ja en nee, op een bepaalde manier. Zij moeten de FIA vertrouwen dat zij hun werk doen en ik denk dat het volkomen begrijpelijk is dat ze niet alles uitleggen. Het team heeft veel werk verricht wat betreft de onderdelen en als je dat allemaal openbaar maakt, maak je alles wat het team heeft gedaan openbaar. Dus ik vind het begrijpelijk”, sluit de Monegask af.

