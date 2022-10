Charles Leclerc dacht dat hij de pole nipt zou missen in Singapore – en hij was niet de enige – maar het bleek nét genoeg. Mede omdat Max Verstappen zijn rondje afbrak.

Lees ook: Leclerc verovert poleposition GP Singapore na opmerkelijk moment Verstappen

Verstappen was namelijk sneller onderweg dan Leclerc toen hij, ook tot zijn eigen ontsteltenis, naar binnen werd geroepen door Red Bull. Leclercs eerder genoteerde 1:49.412 was dus genoeg voor pole. Zijn ultieme poging daar nog na, was niet beter. “Ik maakte een fout in dat laatste rondje.”

“Ik dacht daarom dat ik geen pole zou hebben, maar het was net genoeg”, prijst hij zich gelukkig, met Verstappen die sneller onderweg was toen Leclerc al binnen stond. In sector twee was Verstappen liefst negen tienden sneller dan Leclerc, maar hij moest daarna dus van het gas vanwege benzinegebrek.

Verstappen eindigde zo als achtste, maar ook met de uiteindelijke nummer twee Sergio Pérez (+0.022 seconde) en nummer drie Lewis Hamilton (+0.054) was het close voor Leclerc. “Het was door de weersomstandigheden sowieso een hele, hele lastige kwalificatie”, erkent hij.

“Ik ben wel heel blij met dit resultaat. Zeker gezien onze vrijdag, waarop we weinig konden rijden door wat problemen. We hebben ons goed hersteld. We hebben niet veel data van longs runs voor de race, maar als we alles goed doen, kunnen we vast winnen”, zo houdt hij vertrouwen.

Leclerc kan ook wel weer eens een overwinning gebruiken. Zijn laatste zege was in Oostenrijk, begin juli en zes races geleden. Titelrivaal Verstappen kan het WK dit weekend zelfs beslissen, ook al is dat niet heel realistisch. Zeker niet nu Leclerc op pole staat en Verstappen achtste.

Lees ook: Zo kan Verstappen zich al in Singapore voor tweede maal tot kampioen kronen