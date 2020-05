Leclerc ruilt helm voor mondmasker en Ferrari voor bestelbusje van Rode Kruis

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft weer achter het stuur van een auto gezeten. Niet zijn Ferrari SF1000, maar wel een bestelbusje van het Rode Kruis in Monaco. De 22-jarige Monegask, die momenteel iets meer vrije tijd heeft dan gebruikelijk, ruilde zijn racehelm voor een mondmasker en zette zich in voor het Rode Kruis door maaltijden bij oudere inwoners in het prinsdom te bezorgen.

Het Monegaskisch Rode Kruis deelde afgelopen weekend een video van Charles Leclerc die zich inzet voor het goede doel. Leclerc, geboren en getogen in het prinsdom, draagt zijn steentje bij in zijn thuisstad door maaltijden te bezorgen bij oudere inwoners die door de lockdown hun huis bovendien niet mogen verlaten.

Bekijk de video hier:

