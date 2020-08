Leclerc scoort opnieuw onverhoopt podium: ‘Onze kans gegrepen’

Net als in de openingsrace in Spielberg finisht er met Charles Leclerc onverwacht een Ferrari in de top 3. Op de Red Bull Ring finishte de Monegask op plek 2, op Silverstone komt hij dankzij de lekke band van Valtteri Bottas als derde over de meet. “Ik ben blij dat ik zo zorg heb gedragen voor mijn banden.”

Charles Leclerc heeft Ferrari op Silverstone een tweede podiumplaats van het seizoen bezorgd. De Monegask reed quasi de volledige race op plek 4, maar schoof door de lekke band van Valtteri Bottas een plekje op. Na de openingsrace scoort Leclerc zo voor de tweede keer een onverwacht podium.

Lees ook: Sainz baalt na lekke band in slotfase: ‘Wisten dat het krap zou worden’

“Het was een moeilijke race”, reageert Leclerc meteen na de finish. “Na Valtteri’s lekke band heb ik meteen wat afgeremd. Nadien hadden ook Sainz en Hamilton een puncture, dus daar hebben we geluk gehad.”

Leclerc profiteert dus opnieuw van fouten van de concurrentie. “We hebben gedaan wat we konden. Ik ben blij dat ik zo zorg heb gedragen voor mijn banden. Hoewel ik tevreden ben over de balans van de auto, is de auto niet waar we willen, maar vandaag hebben we onze kansen gegrepen.”

Lees ook: Verstappen tevreden ondanks dat winst mogelijk was: ‘Dit is zowel geluk als ongeluk’

Voor volgende week, het tweede weekend op Silverstone, koos Pirelli een compound zachtere banden. Gaat dat, na wat we vandaag gezien hebben, problemen opleveren volgens de Monegask? “Ik weet niet waarom er zoveel lekke banden waren, dus misschien moet er wel gekeken worden naar die keuze. Maar dat is aan de mannen van Pirelli”, besluit de Ferrari-coureur.