Sainz baalt na lekke band in slotfase: ‘Wisten dat het krap zou worden’

McLaren leek goede punten te pakken met beide auto’s in haar thuisrace, maar in de slotfase viel Carlos Sainz terug vanaf de vijfde plek dankzij een lekke band. De Spanjaard wist dat het krap zou worden met de banden.

Sainz had een enerverende race op het Britse Silverstone, waar hij zich door een aantal gevechten naar de vijfde plaats wist te vechten. “We moesten door een erg gevaarlijke Grosjean heen”, zegt Sainz tegen Sky Sports. “Halverwege de race wisten we dat het krap zou worden met de banden en in de slotfase had ik een lekke band. Ik ben teleurgesteld, we verloren veel punten. Maar we stonden er goed voor dus ik kan niet boos zijn”, zo blijft de Spanjaard nog positief.

Tijdens de race hadden de McLarens het flink aan de stok met de Renault-coureurs. Volgens Sainz heeft het team nog ruimte voor verbeteringen, voornamelijk in de race. “We maken goede progressie. We hebben de downforce en het hele pakket verbeterd. We lijken in de race meer moeite te hebben dan Renault, terwijl zij wat minder sterk lijken in de kwalificatie”, aldus Sainz.

Norris tevreden

Door de lekke band van Sainz ging Norris ervandoor met de vijfde plek, waar hij tevreden mee is. “Ik ben er blij mee, maar voor het team is dit natuurlijk niet het ideale resultaat. “Het was een lastige race, we hadden niet de beste snelheid. Renault was duidelijk sneller dan ons. We moesten daardoor onze banden meer pushen. Voor mij was het niet heel erg, ik maakte in de eerste ronde een fout en liet Carlos voorbij gaan”, aldus de Brit.

“Op dit circuit, als je binnen drie of vier seconden van iemand zit voel je dat het lastiger wordt”, vervolgt hij. “Het was lastig om Daniel achter me te houden en ik moest hem uiteindelijk voorbij laten gaan. We hadden niet de snelheid”, aldus Norris.