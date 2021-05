Charles Leclerc is zeer tevreden met zijn vierde startplek voor de Grand Prix van Spanje. De Monegask zegt dat hij qua positie ‘niet beter had kunnen doen’, al geeft hij toe dat zijn ronde wel wat beter had gekund. Van een podium op zondag durft hij nog niet te dromen: “Alles is mogelijk, maar realistisch gezien zal het lastig worden.”

De kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya was zeer spannend. Hoewel de verschillen in Q3 tussen de top-drie en de rest weer wat groter was, spande het er elke ronde weer om. Leclerc moest in de eerste twee kwalificatiesessies nog zijn meerdere erkennen in teamgenoot Carlos Sainz, maar in de belangrijkste sessie sloeg hij toe en noteerde hij een vierde tijd.

“Ik ben blij met het resultaat vandaag”, vertelt Leclerc tegen Sky F1. “Ik denk niet dat we meer hadden kunnen doen qua positie. Qua rondetijd hadden we misschien wel beter gekund in de laatste sector, daar kon ik het niet helemaal voor elkaar krijgen. Maar op dat na ben ik erg tevreden over het resultaat”, aldus de Monegask.

Met zijn vierde startplaats heeft Leclerc goed zicht op de Mercedessen en Max Verstappen. Toch wil hij nog niet dromen van een podium in de Spaanse Grand Prix. “Alles is mogelijk, maar realistisch gezien zal het lastig worden. Onder normale omstandigheden zal het lastig worden om een derde plek vast te houden, mochten we daar überhaupt terechtkomen. Het doel is om het maximale uit de auto te halen. Als dat de derde plaats is, dan is dat prima. We moeten gewoon zoveel mogelijk punten zien te pakken”, besluit de Ferrari-coureur.