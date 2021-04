Als Charles Leclerc een euro zou moeten zetten op Lewis Hamilton of Max Verstappen als de kampioen van 2021, zou hij het wel weten: Verstappen. De Monegask schat de kansen van de Nederlander hoog in omdat Red Bull ‘verbeterd’ is en acht hem in staat de titel te winnen ‘omdat hij een geweldig talent is’.

Het is nog vroeg in het seizoen met slechts twee races achter de rug, toch lijkt het seizoen 2021 een spektakelstuk te worden met regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en Max Verstappen in de hoofdrol. Vooralsnog ligt Hamilton met één punt voor op de Nederlander, maar met nog 21 races te gaan ligt het nog allemaal open.

Wordt het Lewis Hamilton of Max Verstappen? Als het aan Charles Leclerc ligt wordt het de Nederlander. Foto: Motorsport Images

Als Leclerc een euro zou moeten zetten op Hamilton of Verstappen als de kampioen van 2021, zou hij het wel weten. “Verstappen”, zegt hij in een interview met het Italiaanse La Stampa. “Red Bull is verbeterd en ze lijken een voorsprong te hebben op Mercedes. Max is in staat om de titel te winnen omdat hij een geweldig talent is”, aldus de lovende woorden van de Monegask.

Voor Ferrari lijkt het een onmogelijke taak om mee te doen in de strijd om het kampioenschap, maar als het aan Leclerc ligt zal de Italiaanse renstal wel voor de derde plaats gaan. “Ja, derde bij de constructeurs. Carlos (Sainz, teamgenoot, red.) is er ook om te helpen, want hij is echt heel snel. De toekomst ligt in onze handen”, aldus de Monegask.

Goede band met Sainz

Leclerc heeft twee seizoenen Sebastian Vettel aan zijn zijde gehad, dit jaar heeft hij Carlos Sainz als nieuwe teamgenoot. Hij is regelmatig op de golfbaan te vinden met de Spanjaard die McLaren verruilde voor Ferrari en de onderlinge relatie tussen de twee jongelingen is dan ook zeer goed, vertelt Leclerc.

“Ik heb twee verschillende standen: een wanneer ik mijn helm op heb, een zonder mijn helm. Als ik eenmaal mijn vizier naar beneden klap, neemt de vriendschappelijkheid af. Zodra ik dan weer uit de auto spring, probeer ik mijn werk achter me te laten. Carlos is wat dat betreft hetzelfde. Hij is indrukwekkend snel. Hij zal alleen maar sterker worden wanneer hij meer bekend raakt met de auto. Vanuit een persoonlijk oogpunt delen we dezelfde interesses en lachen we om dezelfde dingen. Het is erg leuk om hem als teamgenoot te hebben. Je hebt een tijd dat je serieus moet zijn, maar we kunnen ook over andere dingen praten dan autosport”, aldus Leclerc.