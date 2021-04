Het zal er vroeg of laat toch een keer van moeten komen, knokken met generatiegenoten Max Verstappen en Charles Leclerc. George Russell moet nu bij Williams van een afstandje toekijken maar: “Of het in dezelfde auto zal zijn of verschillende, ik kijk uit naar de uitdaging.”

Ze vormen met zijn drieën de ‘klas van bouwjaar 1997’, Leclerc en Verstappen kwamen elkaar op de karts al vaak tegen en ontwikkelden een soms bittere rivaliteit. Nu is er vooral onderling respect, wat ook helpt is dat ze elkaar nog niet zo heel vaak tegenkomen op de baan. Russell kwam de twee iets minder vaak tegen vroeger maar kent zijn leeftijdsgenoten goed.

“Zij zijn de twee waarvan ik verwacht dat ze in de toekomst aan de top zullen staan”, vertelt Russell in gesprek met Racefans.net. “Max heeft de afgelopen anderhalf, twee jaar echt een nieuw niveau gehaald, om eerlijk te zijn. Uiteraard komt dat omdat hij een ongelooflijke coureur is. Maar hij is ook bij hetzelfde team gebleven, de continuïteit is dan iets wat natuurlijk komt.”

Van Leclerc verwacht Russell dat deze hetzelfde zal doen. “Charles zit pas in zijn derde seizoen bij Ferrari, ik denk dat het nog iets meer tijd zal vergen om bijvoorbeeld alle updates aan een auto door de jaren heen passend te maken bij je rijstijl. Maar ze zijn allebei ongelooflijk goed, zij zullen aan de top staan de komende tien jaar. Dat wordt nog een verhitte rivaliteit.”

McLaren-baas Zak Brown zei vorige maand te denken dat de paden van Russell en Verstappen in de nabije toekomst nog weleens zouden kunnen kruisen. “Ik denk dat we Max en George in 2022 bij Mercedes zullen zien”, voorspelde de Amerikaan. “Ik denk dat dat de logische conclusie is. Lewis wint dit jaar titel nummer acht en is zo de meest succesvolle coureur. (…) Als ik Mercedes was, zou ik dat een goede line-up vinden voor de komende vijf jaar.”

Russell is er hoe dan ook klaar voor. “Ik kijk uit een strijd met Verstappen, Leclerc en ikzelf. Of dat zal zijn in verschillende auto’s of als teamgenoten, ik kijk er naar uit.”