Laurent Mekies waarschuwde al dat Ferrari een zware race voor de boeg stond, maar een puntloze race na als vijfde en zevende te zijn gestart, zal toch een flinke klap zijn. Charles Leclerc begrijpt er niets van.

Gevraagd of het een ‘lastige’ race voor hem was, antwoordt Leclerc helder: “Lastig is niet het juiste woord. Ik zou een veel naarder woord gebruiken.” De Ferrari-coureur startte vanaf P7, maar kwam uiteindelijk als zestiende over de finish. “Beide auto’s hadden het enorm lastig. We moeten echt begrijpen waarom.”

Na twee achtereenvolgende polepositions, is de puntloze race een flinke domper voor Ferrari. De renstal uit Maranello had een nipte voorsprong van twee punten op McLaren in het constructeurskampioenschap. De directe concurrent voor de derde plaats deed betere zaken met een vijfde en zesde plaats. Hierdoor loopt Ferrari nu zestien punten achter.

Na de kwalificatie liet Leclerc al weten dat de voorbanden van de Ferrari het zwaar hadden, maar dat de banden ook tijdens de race zo snel versleten, zag de Monegask niet aankomen. “We maakten nog een tweede pitstop om te zien of we nog iets meer van de slijtage op de mediums konden begrijpen”, vertelt hij. “Maar er was niets dat we konden doen om beter met de banden om te gaan. Ze versleten heel snel. Ik snap er niets van. We moeten hier hard aan werken.”

Aan de snelheid van de Ferrari’s ligt het niet, denkt Leclerc. “De eerste twee ronden is het tempo gewoon goed”, vertelt hij. “Maar dan gaat iedereen door met dat tempo en beginnen wij gewoon terug te vallen.” Leclerc was de enige coureur naast Verstappen die een tweede stop maakte, maar het resultaat was duidelijk niet hetzelfde. “Hier moeten we op het moment aan werken. We moeten dit probleem echt begrijpen.”