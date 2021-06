Na twee achtereenvolgende polepositions, moet Charles Leclerc in Frankrijk genoegen nemen met P7. Oververhitte voorbanden belemmerden hem een goede tijd te klokken, maar dat heeft de Monegask vooral aan zichzelf te wijten, vindt hij.

Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz klaagden tijdens de kwalificatie van zaterdag beiden over het gebrek aan grip van de voorkant van de SF21. De voorbanden van de Ferrari zouden te heet worden tijdens de snelle ronde. Desondanks slaagde Sainz er wel in de vijfde tijd te klokken. Leclerc moest uiteindelijk genoegen nemen met P7, 0.147 seconden achter zijn teamgenoot.

“Ik kon gewoon niet zo goed om dat probleem heen sturen. We hebben het hele weekend al problemen met de voorkant”, wordt Leclerc geciteerd door F1i.com. “Maar om eerlijk te zijn ligt het probleem meer bij mij dan bij de auto. Het is een probleem dat Carlos en ik allebei hebben en hij kan er gewoon wat beter mee omgaan.” Leclerc gaat de data van zichzelf en zijn teamgenoot analyseren om te kijken wat hij tijdens de race beter kan doen.

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

Ondanks de problemen met de temperatuur in de voorbanden, is Leclerc toch tevreden met zijn tijd in de kwalificatie. “Ik was eigenlijk best blij met mijn laatste ronde in Q3”, zegt hij. “Daarvoor was het echt een ramp. Maar in Q3 vond ik nog wat tijd. Het was niet genoeg, maar wel een beetje.” Leclerc maakte wat aanpassingen aan zijn Ferrari. “De voorvleugel stond veel agressiever dan we normaal doen. Ik probeerde ook wat dingen in mijn rijstijl te veranderen en dat betaalde zich uit.”

De positieve instelling van Leclerc wordt niet gedeeld door de sportief directeur van Ferrari, Laurent Mekies. “De race morgen wordt lang en zwaar” voorspelt de Fransman na afloop van de kwalificatie. “Bandenslijtage gaat een cruciale rol spelen.” In de top tien starten alle coureurs op de medium band. Ferrari zal de concurrentie dus op gelijke voet moeten bestrijden. “We weten dat onze racepace momenteel niet zo goed is als we zouden willen, maar we zullen ons vanavond en morgen goed voorbereiden en zullen dat ook de komende weken blijven doen om onze coureurs een steeds betere auto te geven.”