Het voelde bijna routineus, de manier waarop Max Verstappen de poleposition voor de Grand Prix van Frankrijk binnensleepte. In de ochtend was hij veruit het snelst, ’s middags bouwde hij vakkundig zijn sessie op naar het ultieme rondje maar zoals hij het zelf al zei: “Nu moeten we het zondag ook afmaken.”

Het was de vijfde pole van zijn carrière voor Verstappen. Hij moest er door rode vlaggen in Monaco en Azerbeidzjan, een gemiste pole in Portimão door track limits even op wachten maar ook tijdens die sessies viel al op hoe Verstappen zo langzamerhand een kwalificatiebeest is geworden. Tuurlijk, de verhoudingen in 2021 helpen daarbij en Red Bull heeft met de steun van een ijzersterke Honda-motor een zeer competitieve auto weten te bouwen.

‘Snelheid te pakken’

Helmut Marko noemde zelfs het een redelijk eenvoudige pole. Natuurlijk, de man doet niet aan bladen voor de mond en heeft soms een broertje dood aan nuance maar zo oogde het wel. Verstappen en zijn helft van de garage zijn als een geoliede machine, hij laat niet voor niets weinig heel van zijn teamgenoten. “Deze kwalificatie heeft laten zien dat we de goede snelheid te pakken hebben, dat is mooi om te zien. Het is een positief weekend geweest tot nu toe, het is een baan waar we het moeilijk hebben gehad.”

Sergio Pèrez was ook echt goed op weg maar moest zaterdag een kleine halve seconde toegeven op Verstappen, hij zal vanaf plek vier de race aanvangen. “Ik maakte een fout in mijn laatste run, anders was een eerste rij zeker mogelijk geweest. Mijn starts zijn goed geweest dit jaar dus ik zal vanaf het begin de druk er vol opzetten en dan proberen we een één-twee binnen te halen.”

Foto: Peter van Egmond

Chassistje wisselen?

Voor Pèrez staan de twee Mercedessen, het ging in de aanloop naar zaterdag veel over de chassiswissel. Lewis Hamilton rijdt nu met die waar Bottas in Bakoe mee reed en andersom. Ondanks veel gefronste wenkbrauwen van onder meer Nico Rosberg is dit volgens teambaas Toto Wolff “volledig normaal en gepland.” Of het heeft meegespeeld is gissen maar Hamilton klonk in ieder geval opgelucht na het sein ‘P2’ aan het eind van de kwalificatie. “Het was een heel zwaar weekend. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Je zal niet geloven hoeveel veranderingen we aan de auto hebben aangebracht.”

Over opgelucht gesproken, na een dramatisch optreden in Bakoe was alles winst voor Bottas. “Al mag ik niet te blij zijn met een derde plek. Het gaat absoluut beter dan in Bakoe. De snelheid is er hier gewoon. Het wordt zondag in de race denk ik ook close met Red Bull, net zoals vandaag”, aldus Bottas zaterdag. Uit de longruns van vrijdag is weinig op te maken, afgezien van het feit dat het heel dichtbij elkaar zal zitten in de race.

Foto: Motorsport Images)

Eerste sprint

Het is geen sprint zoals in Sotsji, Barcelona of Mexico maar de run naar bocht 1 is wel een verraderlijke. Kijkend naar de starts in de twee voorgaande edities biedt deze mogelijkheden voor spektakel, hij is in ieder geval lang genoeg voor een slipstream. Dat betekent ook dat men zich vergalopperen, vraag dat Sebastian Vettel die in 2018 Bottas in de rondte tikte.

Na de eerste bochtige sectie volgt dan nog het Mistral Straigth, een slechte exit op koude banden kan zorgen voor een kwetsbare positie, opletten dus. Opvallend: toen Hamilton vroeg naar waar het grootste verschil gemaakt werd door Red Bull in de kwalificatie was het antwoord: “Op de rechte stukken.”

Pirelli opgepompt

De gehele top 10 zal op geel starten, van de mediums wordt een flink langere levensduur verwacht dan van de softs. Normaal gesproken wordt het een eenstopper met een switch naar de hards. Na het debacle met de klapbanden in Bakoe wordt er in ieder geval intensiever gecontroleerd door Pirelli op bandendruk, daarnaast zijn de banden harder opgepompt dit weekend. Het raakvlak van de band met het asfalt is dus kleiner met hogere temperaturen als gevolg, de band heeft minder ruimte om dezelfde hoeveelheid energie te verwerken. Een extra uitdaging dus voor de teams.

Wat wel anders is op zondag is wellicht de temperatuur van het asfalt. Er staan regenbuien in de voorspellingen, voor de ochtend althans en ook op zaterdagavond na de kwalificatie was het nat in de regio Le Castellet. Tijdens de race zal het hoogstwaarschijnlijk droog blijven al zorgt de 20% kans misschien nog voor een vertwijfelde blik naar boven vanaf de pitmuur. Een andere factor van natuurlijke aard waar rekening mee gehouden dient te worden is de wind, het rechte stuk is niet voor niets naar de Mistral vernoemd.

En verder…

… Yuki Tsunoda is zoals een rookie betaamt, het is hit or miss met de kleine Japanner. Voor het gevoel wel vaker ‘miss’, zijn kwalificatie duurde anderhalve bocht. En nu zal Tsunoda van achteren een inhaalrace moeten inzetten. Een lichtpuntje: teamgenoot Pierre Gasly liet met een zesde plek zien dat er veel in het vat zit voor Alpha Tauri vanmiddag.

… Daniel Ricciardo meldde zich na een teleurstellende optredens in Monaco en Bakoe weer eens in de top 10 van de kwalificatie. Het gat van iets meer dan een tiende naar Norris moet Ricciardo goed doen, dat was de afgelopen kwalificaties wel anders.

… Het is sowieso weer dringen geblazen in het middenveld, een seconde scheidden Sainz (P5) en Giovinazzi (P13).

… Neem de tijd voor een lange Franse lunch want de wedstrijd begint pas om 15.00 uur en is te zien op Ziggo Sport en F1tv.com.