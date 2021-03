Leclerc verrast door snelheid Ferrari: ‘Hadden niet verwacht zo competitief te zijn’

Charles Leclerc is positief verrast door de snelheid van Ferrari op het Bahrain International Circuit. De Monegask zegt dat het team niet had verwacht om ‘zo competitief’ te zijn en voelt dat het team gemotiveerd is, al voorspelt hij een zware kwalificatie voor de Scuderia: “Het zit echt heel, heel dicht bij elkaar.”

In de eerste vrije training noteerde Leclerc de vijfde tijd op zo’n zes tienden van Max Verstappen, terwijl teamgenoot Carlos Sainz vierde eindigde in de tweede vrije training en daarmee de Mercedessen splitste. Leclerc was blij met de resultaten van de vrijdagtrainingen na een lastig 2020.

“Het was een positieve dag”, vertelt Leclerc. “We hadden misschien niet verwacht zo competitief te zijn, maar het is nu ook wel wat vroeg om conclusies te trekken. De eerste vrije training was zeer positief voor mij, de tweede vrije training wat minder. Ik heb hier en daar wat geworsteld met de auto en kwam uiteindelijk niet tot de ronde die ik voor ogen had.”

“Maar over het algemeen is er veel werk verricht”, vervolgt de Monegask. “Ik voel de motivatie in het team en ik zie en voel de verbeteringen die het team heeft gemaakt sinds vorig jaar, dat is goed voor nu.” Toch blijft het wachten tot de kwalificatie: “Dan weten we precies waar we staan ten opzichte van de rest.”

Het zal volgens Leclerc een spannende kwalificatie worden onder het kunstlicht op het Bahrain International Circuit. “Het zicht echt heel, heel dicht bij elkaar en dat zal het in de kwalificatie ook zijn. Maar dat is juist spannend, dat is wat we als coureurs willen; het laatste beetje verschil maken op de baan.” Toch zal het vooraan wel een bekend beeld worden, voorspelt de Ferrari-coureur. “Ik geloof dat Mercedes en Red Bull nog steeds ruim bovenaan staan, maar het middenveld zal heel, heel spannend worden”, aldus de Monegask.