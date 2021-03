Norris voorzichtig na tweede tijd in VT2: ‘We weten toch wel wat er gaat gebeuren’

Lando Norris maakte tijdens de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Bahrein indruk met de McLaren. De Brit noteerde in de tweede vrije training zelfs de tweede tijd, al verwacht hij zelf dat de kwalificatie een wat gebruikelijker beeld zal vertonen: “We weten toch wel wat er gaat gebeuren.”

Norris was met zijn 1:30.942 tijdens de tweede vrije training slechts een tiende langzamer dan Max Verstappen. De 21-jarige Brit is positief over de snelheid van de McLaren, maar verwacht tijdens de kwalificatie weer een wat voorspelbaarder beeld te zien dan gisteren.

Lees ook: VT2: Verstappen zet de toon in Bahrein, racesimulaties beloven spannende strijd

“We zagen er snel uit, maar we weten toch wel wat er gaat gebeuren”, vertelt Norris. “De gebruikelijke vier auto’s zullen voor ons staan. Achter ons ligt het heel dicht bij elkaar. Zelfs al leken we er beter voor te staan dan sommige teams, denk ik dat wij iets meer van onze snelheid hebben getoond”, aldus de McLaren-coureur.

Lees ook: Trackside in Bahrein: Op de millimeter precieze Verstappen regeert in bocht 9, 10 en 11

Norris voelde zich goed in de vernieuwde McLaren, al zit het vertrouwen nog niet op het niveau van vorig jaar. “Ik voel me goed in de auto, die op sommige vlakken heel goed voelt maar op sommige vlakken voelt het ook weer niet goed en dat moeten we verbeteren. Ik heb niet het vertrouwen dat ik wil hebben, met name in de snellere bochten. Ik heb wel het vertrouwen in de auto waar ik die wil hebben, maar het is niet hetzelfde als vorig jaar. Maar er zijn op andere vlakken weer verbeteringen geweest ten opzichte van vorig jaar, dus niet alles hoeft per se beter te worden, maar we moeten wel werken aan bepaalde dingen”, besluit de Brit.