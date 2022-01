Charles Leclerc heeft in 2021 naar eigen zeggen een stap vooruit gezet wat betreft racemanagement. Wat volgens hem begin 2020 nog een van zijn zwaktes was, is het nu ‘een van mijn sterke punten’.

Leclerc kende een wisselvallig seizoen. De Monegask leek te kunnen verrassen in Monaco nadat hij de pole had veroverd, maar door een probleem met de auto kon hij niet aan de start van de race verschijnen. Hij behaalde vervolgens prima resultaten met de tweede plaats in Groot-Brittannië als hoogtepunt, maar hij eindigde in het klassement uiteindelijk achter teamgenoot Carlos Sainz.

Het was dus niet een perfect seizoen voor Leclerc, maar die heeft wel geleerd en hoopt die kennis mee te kunnen nemen naar het nieuwe seizoen. Met name het racemanagement is een groot verbeterpunt geweest, geeft Leclerc aan. “Sinds begin 2020 zei ik al dat dat een van mijn zwaktepunten was”, zegt Leclerc. “Met name in 2019 had ik veel goede kwalificaties maar worstelde ik in de races. We worstelden meer als een team, maar als coureur kon ik gewoon voelen dat ik meer moeite had dan de andere coureurs.”

“Dat is dan ook iets waar ik in 2020 aan heb gewerkt”, vervolgt Leclerc. “Ik werd veel beter en in 2021 was het zelfs een van mijn sterke punten.” Er is dus vooruitgang geboekt, maar de Monegask weet dat het altijd beter kan. “We hebben nog wat meer om aan te werken. Misschien een balans tussen de kwalificatie en de race die ik nog niet gevonden heb. Soms offer ik mijn kwalificatie meer op om een goede race te hebben, zoals we een paar keer hebben gezien. Maar dat is iets waar ik aan werk. Ik wil de perfecte balans tussen de kwalificatie en de race zien te vinden”, besluit Leclerc.

