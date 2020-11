Leclerc wil fans na seizoen weer vermaken met streams: ‘Hangt af van Russell en Albon’

Charles Leclerc hoopt de fans na het einde van het seizoen, over twee weken na de Grand Prix van Abu Dhabi, weer te kunnen vermaken met streams, samen met George Russell, Alexander Albon en Lando Norris. Het hangt er volgens hem wel van af of Russell en Albon weer willen meedoen: “Norris zal nog wel blijven spelen.”

Vanwege de coronacrisis werd niet alleen de Grand Prix van Australië afgelast, maar ook de helft van de geplande races uitgesteld of afgelast. Daardoor hadden de coureurs van halverwege maart tot en met eind juni de tijd om andere dingen te doen. Uiteindelijk besloot Lando Norris meer games te streamen, waarna coureurs als Leclerc, Russell en Albon volgden. De coureurs speelden niet alleen de Formule 1-game, maar begonnen ook een vrachtwagensimulator te spelen, wat vaak leidde tot grappige momenten. De streams leverden hoge kijkcijfers op en Leclerc hoopt de fans na dit seizoen opnieuw te kunnen vermaken via dit soort streams.

“Ik zou het leuk vinden, maar het hangt ook af van George en Alex”, zegt Leclerc. “Ik ben er zeker van dat Lando nog wel zal blijven spelen. Als we weer samen gaan gamen wil ik het ook wel weer doen, als ze liever gaan gamen dan tv kijken. Ik vond het leuk toen we dat met zijn allen deden. Vraag het ook aan hen, hopelijk willen zij het ook weer doen”, stelt hij voor. Hij krijgt dan de vraag of teamgenoot Sebastian Vettel uitgenodigd is.

“Sebastian is altijd uitgenodigd”, antwoordt Leclerc. “Ik heb je een keer uitgenodigd, maar je was je aan het voorbereiden voor een race met oude auto’s”, aldus de Monegask tegen zijn teamgenoot. “Ik deed het erg slecht”, reageert Vettel. “Als ik het nog een keer probeer, kan het alleen maar beter. De oude auto’s waren lastiger te besturen dan de nieuwe”, aldus de Duitser, die destijds meedeed met de Legend Trophy races, waarbij gebruik gemaakt werd van een Brabham BT44 uit 1974. Aan die race deden ook oud-Formule 1-kampioenen Emerson Fittipaldi en Jenson Button mee. Vettel eindigde toen uiteindelijk als vijftiende en twaalfde.