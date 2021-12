Charles Leclerc hoopt zijn monteurs vandaag te kunnen bedanken met een goed resultaat, nadat hij in de tweede vrije training in Jeddah er hard af ging. De Ferrari was zwaar gehavend, maar het chassis en de versnellingsbak hoeven niet vervangen te worden.

Met nog enkele minuten te gaan in de tweede vrije training verscheen plots de rode vlag. De Ferrari van Charles Leclerc was zwaar beschadigd geraakt bij een crash in bocht 22, waar eerder op de dag ook al Formule 2-coureur Logan Sargeant er hard af ging. De Monegask kon zelf uitstappen, maar moest wel ter controle naar het medisch centrum. Daar is hij fit genoeg bevonden om zaterdag weer in te stappen. Goed nieuws voor hem is dat er geen nieuw chassis of versnellingsbak nodig is: die waren volgens Ferrari nog in orde.

“Vandaag eindigde jammer genoeg niet op de manier waarop het wilde afsluiten”, zegt Leclerc na de twee vrijdagtrainingen. “Maar we hebben wel alles getest wat we wilden testen. De potentie is er. Als we alles voor elkaar krijgen dan zouden we een goede dag moeten hebben”, blikt hij alvast vooruit op de kwalificatie.

Ook al zijn het chassis en de versnellingsbak in orde bevonden, de monteurs hebben er een zware klus aan om de zwaar gehavende auto van Leclerc te herstellen. “Het spijt me voor het team, zij moeten nu hard werken om de auto gereed te maken. Hopelijk kan ik ze bedanken met een goed resultaat”, besluit de Monegask.

