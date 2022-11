Ferrari-coureur Charles Leclerc deed in de sprintrace wat hij moest doen door zich naar voren te werken en aansluiting te vinden bij de Mercedessen en Red Bulls. De Monegask hoopt zondag een woordje met ze mee te kunnen spreken.

Leclerc moest in de sprintrace immers van vrij ver komen. Hij begon als tiende, na zijn dramatisch verlopen kwalificatie op vrijdag. Leclerc werd in Q3 van de kwalificatie als enige op intermediates op pad gestuurd door Ferrari. Hij maakte zijn ongenoegen toen al over de boordradio duidelijk en ging daarna nog tijdens de kwalificatie verhaal halen aan de pitmuur.

“Vanaf de tiende plek kun je niet heel veel doen”, verzucht hij nog immer enigszins bij Viayplay, maar: “We hebben niet te veel risico genomen en moesten de banden in leven laten, wat is gelukt. We hebben zo dus gedaan wat we moesten doen: het ging erom posities te winnen en onszelf in de best mogelijke positie te brengen voor zondag.”

Dat is de vijfde startplek, die de als zesde in de sprintrace geëindigde Leclerc mede dankt aan een gridstraf van teamgenoot Carlos Sainz. Leclerc heeft zondag zo enkel de Mercedessen en Red Bulls voor zich op de grid, en ziet kansen. “Mercedes is hier erg sterk, maar ik denk dat wij ook snel waren. We moeten maar zien. Hopelijk kunnen we pushen en snel naar voren komen”, doelt hij ook op Sainz.

