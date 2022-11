“We hebben echt wel een probleem voor zondag”, het is de niets verhullende conclusie van Max Verstappen na de sprintrace. Hij zal de Grand Prix van Brazilië nog van de derde startplek beginnen, maar vreest meer naar achteren dan voren te moeten kijken.

In de eerste helft van de sprint heeft Verstappen de wedstrijd nog in handen. Hij is in tegenstelling tot rest van de top (die op softs starten) op mediums gestart en vecht een boeiend gevecht uit met vooral George Russell. “De banden werden als het ware opgevreten, de mediums hielden het gewoon niet vol. Al denk ik niet dat we met softs wel veel hadden kunnen doen tegen Mercedes, als je kijkt hoe Hamilton wegrijdt bij Sergio.”

Wat aanvankelijk lijkt op een verkeerde bandenkeuze lijkt dus vooral een algeheel gebrek aan grip te zijn. “Voor, achter, alles eigenlijk. We gingen zo door de banden heen. We gaan het uitzoeken, analyseren en uitvinden waar dat door komt. Maar veel kunnen we ook niet doen, dat is wel zorgelijk voor zondag. We hebben echt wel een probleem.”

In het gevecht later om plek twee moest Verstappen het ook afleggen tegen Carlos Sainz. Daarbij verloor hij een stuk van zijn voorvleugel. “Dat is ongelukkig, hij ging voor de binnenkant. Ik had de positie toch niet gehouden. Met of zonder schade waren we toch alsnog vierde geworden. Gelukkig was de schade niet heel groot, morgen zetten we er gewoon een nieuwe op. Maar als je naar vandaag kijkt, belooft dat niet veel goeds. We zullen meer naar achteren moeten kijken dan naar voren.”

