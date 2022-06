Max Verstappen heeft zijn hoop dit weekend vooralsnog op Red Bulls vorm in de long runs gevestigd, maar Charles Leclerc heeft wat dat betreft wellicht geen goed nieuws voor de Nederlander: ook bij Ferrari zagen die er namelijk goed uit.

Verstappen zelf erkende op zijn website Verstappen.com dat Ferrari in Bakoe vooralsnog het snelst is over een enkele ronde. Dat bleek vrijdag in VT2 ook wel, waarin Leclerc een kwart seconde sneller was dan Red Bulls Sergio Pérez en drie en een halve tiende rapper dan Verstappen.

Volgens Verstappen zien de long runs bij Red Bull er hoopgevender uit, maar ook wat dit betreft staat Ferrari er prima op, stelt Leclerc: “Onze race pace lijkt vrij sterk. Ik voelde me daarnaast goed in de auto.” Ook qua bandenmanagement zit het volgens hem wel snor: “Ik had geen last van graining.”

De Monegask denkt dat er in het algemeen ‘nog verbetering in zit’, ook wat de kortere runs betreft. “Niemand heeft in de tweede training namelijk een echt goede ronde aan elkaar geknoopt”, veronderstelt hij, “dus de tijden zijn niet echt representatief.”

Sainz

De vijfde tijd die Carlos Sainz in VT2 neerzette, was sowieso weinig representatief. De Spanjaard noteerde zijn rapste rondje op een setje mediums. Toen hij later op de snellere softs aan de gang was, moest hij zijn ronde afbreken vanwege een gele vlag.

“Een interessante vrijdag, zoals altijd in Bakoe”, resumeert Sainz. In de eerste training had hij last van een stuiterende Ferrari, maar aanpassingen aan de setup maakten dat al beter in VT2. “Ondanks die gele vlag was het een goede sessie. Hopelijk zetten we zaterdag nog een stap en hebben een goede kwalificatie.”