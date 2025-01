2024 was een bewogen jaar voor Red Bull. Ondanks dat Max Verstappen in Las Vegas de coureurstitel voor de renstal pakte, was er veel trammelant in het team. Zeven sleutelfiguren binnen de renstal besloten om het Oostenrijkse team vaarwel te zeggen. Ook de samenwerking met sponsor ByBit lijkt ten einde te komen.

Het afgelopen seizoen begon voor Red Bull in mineurstemming, met de aantijgingen tegen Christian Horner van grensoverschrijdend gedrag. Max Verstappen gaf tegenover FORMULE 1 Magazine eerder al toe dat er gedurende het verdere seizoen “trammelant in het team is geweest”. Uiteindelijk lijkt de onenigheid binnen de renstal tot het vertrek van zeven belangrijke werknemers te hebben geleid.

Het belangrijkste verlies voor Red Bull kwam in mei, toen officieel bekend werd dat Adrian Newey na achttien jaar bij de renstal stopt. De topontwerper begint in 2025 bij Aston Martin. Vervolgens besloot in augustus sporting director Jonathan Wheatley ook te vertrekken, gevolgd door Will Courtenay, die bij McLaren aan de slag gaat. Vehicle Performance Manager Vin Dhanani, ontwerper Steve Winstalney, aerodynamica-specialist Michael Broadhurst en hoofdmonteur Lee Stevenson maakten de leegloop compleet.

Einde samenwerking ByBit?

Naast de zeven sleutelfiguren lijkt het er ook op dat Red Bull sponsor ByBit kwijt is. Het team heeft ByBit namelijk verwijderd van hun teampartnerpagina. Het cryptobedrijf was de grootste sponsor in de Formule 1 en betaalde 50 miljoen dollar per jaar aan de renstal. ByBit had een contract voor drie jaar om Red Bull te sponsoren, met ingang van het 2022-seizoen. Of de samenwerking wordt voortgezet, is nog onbekend.

