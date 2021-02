Lekke band voorkomt derde Daytona-zege Van der Zande, wel Nederlands succes in de GT’s

Het is Renger van der Zande door een lekke band niet gelukt in de slotfase zijn derde zege op rij te grijpen in de prestigieuze 24 Uur van Daytona. In de GT’s was er wel Nederlands succes: Nick Catsburg won de GT-Le Mans-klasse met Chevrolet, Indy Dontje de GT-Daytona.

Van der Zande streed tot de slotminuten van de Amerikaanse endurance-klassieker om de overwinning, met het laatste uur van de 24 dat werd opgesierd door een schitterend duel tussen Van der Zande en Filipe Albuquerque.

Dat Van der Zande en teamgenoten Kevin Magnussen en Scott Dixon zich terug in de strijd om de zege hadden geknokt, was al een prestatie op zich. Eerder in de race had Dixon ook al tijd verloren door een lekke band, terwijl Magnussen een drive-through had gekregen voor een vergrijp in de pits.

Ondanks of juist door deze incidenten stond één ding echter buiten kijf: de #01 Cadillac van Ganassi Racing was – zeker met Van der Zande achter het stuur – de snelste auto op de Daytona International Speedway. En Van der Zande, in Amerikaanse sporttermen, de most valuable player bij Ganassi.

Uiteindelijk ging de zege door Ganassi’s pech (die tweede lekke band) echter naar Wayne Taylor Racing. In 2019 en 2020 won WTR de race overigens ook al, toen nog mét Van der Zande. Dit jaar vormden Albuquerque, Helio Castroneves, Ricky Taylor en Alexander Rossi de equipe van WTR.

De tweede plek in de race ging naar Action Express, met onder meer Kamui Kobayashi in het team. Mazda Motorsports werd derde. Van der Zande, Magnussen en Dixon kwamen uiteindelijk nog als vijfde binnen.

Nederlands GT-succes

In beide GT-categorieën viel wel een Nederlandse overwinning te vieren. In de GT-Le Mans pakte Nick Catsburg de zege met het Chevrolet-fabrieksteam, samen met Antonio Garcia en Jordan Taylor. Indy Dontje won in de GT-Daytona voor Winward, samen met Maro Engel, Russell Ward en Philip Ellis.

Terug in de prototypes zat het Racing Team Nederland niet mee in de LMP2. Na een uitglijder van Frits van Eerd over een oliespoor, bleek de schade ondanks een goede oplapbeurt te groot. De Dragonspeed-auto van Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout lag al uit de race voor de Hoofddorper aan de beurt was.

De LMP2 werd gewonnen door Era Motorsport. In de LMP3 had Jeroen Bleekemolen met Riley Motorsport geen probleemloze race, al finishte hij nog als vierde. De zege in de LMP3 ging naar de andere Riley Motorsport-auto, met onder meer ex-Indycar-coureurs Oliver Askew en Spencer Pigot.