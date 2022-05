Fernando Alonso eindigde zijn zaterdag in Monaco in de muur, maar knalde zijn Alpine daarvoor al naar een nette zevende tijd in de kwalificatie.

“Met het resultaat ben ik tevreden”, begint Alonso bij Viaplay, “maar niet met hoe het eindigde, want ik stond dus in de muur. Dat is niet best en het was mijn fout”, geeft de Spanjaard toe.

“Ik verloor één seconde mijn focus, terwijl je in Monaco altijd moet opletten. Maar ja, les geleerd”, zegt de veertigjarige veteraan, die ook bij zijn achttiende optreden in Monaco dus nog iets heeft opgestoken.

Dat het elke seconde opletten is, is ook een goede reminder voor zondag, want dan kan het wel eens regenen. “Dan wordt het voor ons allemaal een lange race”, weet Alonso.

“Voor de tv-kijker thuis is dat leuk”, zegt hij over een regenrace in de nauwe, smalle straten van Monte Carlo, “maar voor ons coureurs is het stressvol. Ik ben benieuwd wat we kunnen vanaf de zevende stek.”

