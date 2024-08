Lewis Hamilton kan tevreden zijn na de eerste vrije trainingssessies in Monza. De Mercedes-coureur reed de zevende tijd in VT1 en voerde de tijdschema’s aan in VT2. Toch waren de sessies voor Hamilton verre van perfect. De 39-jarige Engelsman had namelijk flink last van de extreme temperaturen die het Italiaanse circuit teisterden. “Alsof ik in een sauna zat!”

“Het was belachelijk heet in onze auto,” zei Lewis Hamilton na de tweede vrije training. “Ik weet niet precies waarom – waarschijnlijk ontsnapte er wat hete lucht bij de radiator.” In de buitenlucht was het vrijdag al 34 graden Celsius in Monza, maar in de cockpit van een ontketende Formule 1-auto was het ongetwijfeld nog warmer. “Alsof ik in een sauna zat zonder broek aan, zoveel pijn deed het,” grapte Hamilton.

Toch is de zevenvoudig wereldkampioen tevreden over de resultaten. Na een relatief teleurstellende Grand Prix op Zandvoort hoopt Mercedes in Italië weer wat punten goed te maken. “Het is een goede dag geweest,” vervolgde Lewis Hamilton. “Ik voelde me eigenlijk best goed. Het is duidelijk nieuw asfalt en alle nieuwe kerbstones zijn uitdagend, maar de auto voelde vanaf het begin goed aan.”

“Tussen de eerste twee trainingssessies hebben we een aantal aanpassingen gedaan aan de auto,” legde de Brit uit. “Daardoor werd de auto nog beter. Natuurlijk is er nog wel wat werk te doen. We moeten echt voorzichtig zijn met de afstelling – in het verleden hebben we de hele set-up nog wel eens uit balans gebracht.” Na twee overwinningen in de eerste seizoenshelft jaagt Lewis Hamilton op de 106e zege van zijn carrière.

