Na het Formule 1-feestje op Zandvoort zijn de teams afgereisd naar Italië voor de zestiende ronde van seizoen 2024. Autodromo Nazionale Monza – ook wel de Temple of Speed genoemd – is het decor voor de volgende krachtmeting tussen Max Verstappen en zijn rivalen van McLaren, Mercedes en Ferrari. Het huidige weerbericht voor de GP van Italië verklapt dat het hoe dan ook een verhitte strijd gaat worden.

Het raceweekend in Zandvoort stond in het teken van wisselvallig weer; waar de Formule 1 af en toe geplaagd werd door harde wind en hoosbuien, scheen er niet veel later een aangenaam zonnetje. In Monza is dat wel anders! Volgens de laatste voorspellingen gaan Max Verstappen en consorten een tropisch weekend tegemoet, met een geringe kans op neerslag. Lees hier het volledige weerbericht voor de GP van Italië!

Weerbericht GP Italië

De openingsdag op vrijdag belooft direct de warmste dag van het weekend te worden. Het kwik stijgt tijdens de eerste vrije trainingen naar 34 graden Celsius. Er waait een zachte zuidwestenwind en het blijft kurkdroog tijdens de trainingssessies; de kans op neerslag is 0%. Bezoekers van de GP van Italië zullen zich goed moeten insmeren – met maar liefst 11 zonuren kun je snel verbranden in Monza.

Op zaterdag, wanneer om 16.00 uur de kwalificatie wordt verreden, blijft het tropisch warm op de Temple of Speed. Het wordt maximaal 33 graden Celsius. De kans op neerslag is een stuk groter op zaterdag, volgens de huidige voorspellingen is er zo’n 30% kans op een bui. Met name in de ochtend kan er plaatselijk wat regen vallen, maar omstandigheden zoals die in Zandvoort blijven voorlopig uit. Op zondag is de kans op neerslag liefst 65%, al blijft het gedurende de race waarschijnlijk droog. De zon blijft schijnen in Monza en het wordt zo’n 31 graden Celsius.

