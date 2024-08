Het is tijd voor één van de meest iconische races op de Formule 1-kalender: de Grand Prix van Italië op Monza. Dit circuit staat bekend om zijn razendsnelle rechte stukken en spannende inhaalacties. Hieronder vind je het volledige Formule 1-tijdschema van de GP van Italië, zodat je geen moment van de actie op het circuit van Monza hoeft te missen.

Het Autodromo Nazionale Monza, ook bekend als de “Temple of Speed,” is een van de meest iconische circuits op de Formule 1-kalender. Het circuit heeft een geschiedenis die teruggaat tot de jaren 1920. Monza staat bekend om zijn lange rechte stukken en snelle chicanes, waar de Formule 1-coureurs met snelheden boven de 300 km/u doorheen rijden.

Lees alles over de GP van Italië: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Het circuit biedt weinig marge voor fouten, wat het racen hier bijzonder spannend maakt. Op de dag van vandaag staat Monza nog steeds bekend als een van de meest historierijke circuits ter wereld en kenmerkt het haarzelf als thuisbasis van Ferrari. Het circuit blijft een favoriet onder coureurs en fans, en het levert steevast spectaculaire races op. De Grand Prix van Italië wordt aankomend weekend volgens het normale format gereden.

Hoe laat begint de GP van Italië op Monza 2024?

Vrijdag 30 augustus

13:30 – 14:30 uur 1e vrije training

17:00 – 18:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 31 augustus

12:30 – 13:30 uur 3e vrije training

16:00 – 17:00 uur kwalificatie

Zondag 1 september

15:00 – 17:00 uur race

