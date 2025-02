Lewis Hamilton heeft deze week voor het eerst kunnen proeven van de SF-25, zijn allereerste Formule 1-bolide van Ferrari. Toegegeven, een filmdag op Fiorano biedt niet de kans om de auto tot het uiterste te drijven, maar vooralsnog was het een goede eerste kennismaking. Achteraf benadrukte Hamilton de verschillen tussen Ferrari en Mercedes. Zijn vorige team worstelde de afgelopen jaren met de zogenaamde ground effect-reglementen.

“Ik moet nog steeds wennen aan de Ferrari-auto”, vertelde Lewis Hamilton aan de BBC. “Het is heel anders dan waar ik de afgelopen jaren mee heb gewerkt in deze generatie auto’s.” Ferrari zou een heel andere designfilosofie hanteren dan Mercedes, dat de afgelopen jaren worstelde met de reglementen. “Daarbij ben ik de afgelopen tien jaar gewend geraakt aan een bepaalde manier van werken”, vervolgde de 40-jarige Brit. “Ik ben me nog steeds aan het aanpassen.”

De afgelopen drie seizoenen kende Mercedes wisselvallige resultaten met de W13, W14 en W15. Hamilton en zijn voormalige team kampten met diverse ontwikkelingsproblemen, wat resulteerde in slechts twee overwinningen in drie jaar tijd. Ferrari daarentegen leverde in dezelfde periode twee titelwaardige auto’s af. De SF-24 van vorig jaar behaalde vijf zeges, en Ferrari eindigde slechts veertien punten achter McLaren in de strijd om de constructeurstitel.

Sprong in het diepe

In gesprek met Motorsport Week ging Hamilton verder in op het contrast tussen Ferrari en Mercedes. “Ik moet mijn rijstijl zeker aanpassen”, bevestigde hij. “Het komt zelden voor dat je gewoon instapt en dat het meteen perfect aanvoelt. Het stuurwiel is compleet anders, alle instellingen zijn anders, de software is anders”, somde hij op. “En daarnaast is de auto heel anders ontworpen. Daarom moet ik mijn benadering ook aanpassen.”

Ondanks de nodige aanpassingen is Hamilton optimistisch over zijn integratie bij Ferrari. “Ik heb niet het gevoel dat ik op dit moment mijn rijstijl te veel moet veranderen,” zei hij. “Ik neem het stap voor stap en voel me eigenlijk al vrij comfortabel in de auto.” Tijdens de wintertests in Bahrein wordt de zevenvoudig wereldkampioen opnieuw op de proef gesteld. “Op de echte racecircuits zullen we zien hoeveel ik moet veranderen. Het is belangrijk om flexibel en open-minded te blijven. Maar met mijn ervaring moet dat wel lukken.”

