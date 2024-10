Lewis Hamilton werd tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van São Paulo het hemd van het lijf gevraagd over het huidige titelgevecht. Hamilton weet immers als geen ander hoe het is om het op te nemen tegen Max Verstappen. De oud-kampioen zegt vanuit zijn minder competitieve Mercedes weinig te hebben gezien van de laatste incidenten, maar vertrouwt erop dat beide coureurs in staat zijn om het kampioenschap op een eerlijke manier te beslissen.

“Het liefst had ik natuurlijk meegevochten voor de titel,” begon Hamilton. “Maar tijdens de seizoensstart hadden we al door dat het een moeilijk jaar zou worden. We zijn op bepaalde momenten wel competitief geweest, maar het heeft nu niet veel zin meer om naar de andere teams te kijken. Bij de start kan ik ze zien vechten voor de eerste plek, maar daarna verdwijnen ze in de verte.”

De zevenvoudig wereldkampioen gaf toe dat het seizoen er een stuk spannender op wordt nu er zoveel coureurs en teams meestrijden voor de titel. “De afgelopen jaren was het niet zo interessant – Max (Verstappen, red.) ging er eigenlijk altijd met de winst vandoor,” vertelde hij. De Engelsman vindt het mooi om te zien dat ook Norris zich dit jaar heeft opgeworpen als titelkandidaat. “Norris kan zeker nog winnen,” voegde hij eraan toe. “We weten allemaal hoe sterk Verstappen is; zwaktes heeft hij bijna niet. Maar aan de andere kant doet Lando Norris het geweldig, hij neemt McLaren echt op sleeptouw.”

‘Verstappen en Norris weten wat ze doen’

Dat beide titelkandidaten in de afgelopen races verwikkeld raakten in een paar controversiële duels, kan Hamilton weinig schelen. “Ik heb het niet echt gevolgd, maar ik ga ervan uit dat beide coureurs weten wat ze doen. Het belooft een mooie seizoensfinale te worden. Hopelijk heb ik straks een goede plaats om alles te kunnen volgen.” Hamilton werd nogmaals gevraagd naar de rijstijl van Verstappen en of de zogenaamde divebombs de norm zijn geworden in de Formule 1.

“Dat gebeurde in 2021 al, toen Max (Verstappen, red.) en ik streden om de titel,” legde Hamilton uit. “Dat de huidige circuits zoveel run-off hebben, helpt gewoon niet. Hopelijk komt daar volgend jaar verandering in. Vroeger belandde je in het gras of in het grind als je over de limiet ging, maar de nieuwe generatie coureurs raakt er gewoon aan gewend dat je veel extra asfalt hebt. Het zou fijn zijn als ze de old-school aanpak terugbrengen.” Eén dappere journalist durfde Hamilton nogmaals te vragen naar Max’ rijstijl, maar de Engelsman wist de vraag gemakkelijk te pareren. “Luister maar naar mijn boordradio’s van 2021,” besloot hij met een glimlach.

