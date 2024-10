Max Verstappen werd deze week veelvuldig op de vingers getikt vanwege zijn rijstijl in de GP van Mexico. De Nederlander kreeg een dubbele tijdstraf opgelegd en eindigde daardoor niet hoger dan de zesde plaats. De Britse opiniemakers, onder wie analist Martin Brundle, laten het daar niet bij en hebben de naam Verstappen de afgelopen dagen nog eens extra door het slijk gehaald.

“Ik weet dat het Max (Verstappen, red.) niet kan schelen wat iedereen denkt, maar toch maakt het me verdrietig als hij zo rijdt,” schreef Martin Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Hij is een meervoudig kampioen en heeft meer talent in zijn pink dan de meesten van ons ooit hebben gehad. Maar hij bederft zijn goede naam met deze onsportieve houding.” Waar veel fans hun vraagtekens plaatsten bij de vermeend ‘bevooroordeelde’ stewards, prees Brundle de wedstrijdleiding voor hun vastberadenheid.

“Max Verstappen kreeg binnen vier bochten twee tijdstraffen van ieder tien seconden,” legde de voormalig Formule 1-coureur uit. “Dat bewijst nog maar eens hoe standvastig de stewards zijn geworden – een welkome verbetering.” Brundle oordeelde dat Verstappen in beide gevallen te agressief verdedigde en rivaal Lando Norris daarbij opzettelijk van de baan probeerde te duwen.

Drive-through penalty?

“Hij (Verstappen, red.) moet geweten hebben dat zijn manoeuvres hen beiden direct uit de race hadden kunnen halen, maar Norris wist dat te voorkomen,” besloot Brundle zijn analyse. In zijn opinie was de eerste tijdstraf volledig gerechtvaardigd, al hadden de stewards in het tweede geval iets coulanter kunnen zijn. “De tweede berisping was voor het verlaten van de baan en het verkrijgen van een blijvend voordeel,” stelde Brundle. “Eerlijk gezegd had dat ook gewoon een drive-through penalty kunnen zijn voor gevaarlijk rijgedrag.”

Verstappen zou uiteindelijk als zesde over de streep komen, vier plaatsen achter zijn titelrivaal van McLaren. Volgens Brundle had Norris nog verder kunnen inlopen in het kampioenschap als Verstappen zich in de openingsfase van de race beter had gedragen. “Het oponthoud kostte hem (Norris, red.) mogelijk de overwinning, gezien zijn tempo aan het einde van de race.”

