Oud-kampioen Mika Häkkinen verwacht niet dat Red Bull nog kans maakt op de constructeurstitel. De Fin wijst al langer op de zwakte van het team; slechts één coureur presteert consistent. Häkkinen suggereert indirect dat de Oostenrijkers Sergio Pérez al veel eerder hadden moeten vervangen. Red Bull zakte vorige week terug naar de derde plaats in het kampioenschap.

“Ik heb altijd gezegd dat het van het grootste belang is dat beide coureurs constant presteren,” legde Häkkinen uit in zijn voorbeschouwing voor Unibet. “Dat is de zwakte van Red Bull gebleken.” Max Verstappen, die dit seizoen al 362 punten heeft gescoord, verdedigt nog altijd de eerste plaats bij de coureurs. Teamgenoot Sergio Pérez moet het doen met 150 punten en staat nog steeds achtste in het kampioenschap, achter de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren.

“Max Verstappen won zeven van de eerste tien races en bouwde daarmee een grote voorsprong op in het kampioenschap,” vervolgde Häkkinen. “Maar sinds juni heeft hij geen race meer gewonnen. Ondertussen heeft Checo sinds de GP van China niet meer op het podium gestaan. Daardoor moet Max (Verstappen, red.) het nu opnemen tegen twee auto’s van zowel McLaren als Ferrari.”

Ferrari of McLaren?

McLaren heeft zich in de aanloop naar de zomerstop gepresenteerd als het meest dominante team in de Formule 1. De MCL38 bleek onverslaanbaar op veel circuits. Toch is het Ferrari dat in de laatste twee races de meeste punten heeft gescoord. “Ferrari heeft sinds de zomerstop geweldig werk geleverd,” stelde Häkkinen. De Italianen stonden in Austin en in Mexico-Stad met twee coureurs op het podium en wonnen drie van de laatste vijf Grands Prix. McLaren gaat nog steeds aan de leiding bij de constructeurs, al heeft de Scuderia slechts 29 punten achterstand. Red Bull moet nog 54 punten goedmaken op de ‘papaja’s’.

Voor de aankomende GP van Brazilië verwacht Häkkinen dat er opnieuw een McLaren- of een Ferrari-coureur bovenaan zal eindigen. “Charles Leclerc zal een sterke comeback maken in Interlagos,” aldus de Fin. “Maar Lando Norris gaat net zo hard pushen voor de overwinning en zal daarbij de steun krijgen van zijn team. Hij wil Max (Verstappen, red.) nog steeds verslaan, dus het wordt sowieso een fascinerend weekend.”

