De schandelijke racistische spreekkoren die Real Madrid-spits Vinícius Jr. te horen kreeg in de competitiewedstrijd tegen Valencia hebben ook Lewis Hamilton diep geraakt. “Het bracht herinneringen bij me boven van eigen ervaringen dat ik werd gediscrimineerd”, vertelde de zevenvoudig wereldkampioen tijdens de persconferentie in Monaco.

“Het is verschrikkelijk om te bedenken dat we in 2023 deze dingen nog steeds zien en horen”, zo sprak de coureur van het Formule 1-team van Mercedes. Lewis Hamilton: “Ik word hierdoor echt geraakt, het roept emoties op over dingen die ik heb meegemaakt, of het nu in het Verenigd Koninkrijk was of toen ik in Italië, Frankrijk of Spanje racete. Het kan zó kwetsend zijn wat mensen zeggen. Ik denk dat Vinícius Jr ongelooflijk dapper is geweest en dat hij zich groot en sterk heeft gehouden”

Lewis Hamilton werd vorig jaar zelf nog racistisch bejegend door oud-coureur Nelson Piquet. De laatste ontving hiervoor later een boete van negen ton.

Black Lives Matter

Hamilton spreekt zich vaker uit als hij geraakt is. Dat deed hij bijvoorbeeld ook rond de rellen die in 2020 in de Verenigde Staten en later wereldwijd ontstonden door de dood van George Floyd door toedoen van een agent. Hij schreef destijds in het kader van Black Lives Matter een emotioneel betoog op Instagram: “Ik ben bevangen door het brute gebrek aan respect voor het leven van onze mensen. Het onrecht waar onze broeders en zusters over de hele wereld aan blootgesteld worden, keer op keer. Het is walgelijk en het moet stoppen”, aldus Hamilton destijds.

Lewis Hamilton stelt in Monaco opnieuw dat er meer aandacht nodig is om racisme effectief te bestrijden. Zelf beschreef hij eerder zijn eigen ervaringen met racisme op school. Hamilton: “Er is geen ruimte voor discriminatie in de huidige maatschappij. Sport moet meer doen, we moeten allemaal meer blijven doen. Als we het zien of horen, moeten we iets doen.”