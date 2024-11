Na een aantal ijzersterke vrije trainingen in aanloop naar de GP van Las Vegas, moest Lewis Hamilton een teleurstellende kwalificatie incasseren. Beide Mercedessen haalden Q3, maar waar George Russell zijn W15 op poleposition parkeerde, eindigde Hamilton als hekkensluiter met de tiende tijd. Desondanks lijkt de zevenvoudig wereldkampioen optimistisch.

“De race is voor mij al voorbij“, reageerde Hamilton na afloop van de kwalificatie in Las Vegas. De Britse veteraan moest genoegen nemen met de tiende tijd, terwijl teamgenoot George Russell – met dezelfde Mercedes W15 – pole position veiligstelde. Extra pijnlijk voor de zevenvoudig wereldkampioen, die tijdens de eerste vrije trainingen nog verbaasde met zijn snelheid.

‘Zit met zijn hoofd bij Ferrari’

“Ik had op pole moeten staan, maar dat sta ik niet,” zei een teleurgestelde Hamilton tegenover de verzamelde media. “Maar dat is het leven, denk ik dan. Morgen is er weer een nieuwe dag om te vechten. Het feit blijft dat ik de klus niet heb geklaard. Ik heb geen goede ronde kunnen rijden.” Ondanks het tegenvallende resultaat is Hamilton wel tevreden met de W15. Waar hij na de GP van São Paulo nog het liefst zo snel mogelijk afscheid wilde nemen van Mercedes, toont hij zich nu dankbaar voor de handzame bolide.

“Ik voel me geweldig,” besloot Hamilton. “Het is heel motiverend dat ik tenminste een beetje tempo heb.” Na bijna twaalf jaar komt er binnenkort een einde aan de succesvolle samenwerking tussen Hamilton en Mercedes. De overstap naar de Silver Arrows heeft de coureur uit Stevenage geen windeieren gelegd, maar na drie teleurstellende seizoenen verruilt hij Brackley voor Maranello. Volgens sommige experts lijkt Hamilton ‘met zijn hoofd al bij Ferrari te zitten’. Het kwalificatierecord binnen Mercedes spreekt boekdelen: 17-5 in het voordeel van Russell.

