Dat Max Verstappen al wekenlang vragen krijgt over zijn teambaas Christian Horner is geen nieuws. Net zomin als dat Verstappen zich begrijpelijkerwijs op de vlakte houdt over de beschuldigingen aan het adres van zijn teambaas. Maar wat vinden andere coureurs zoals Lewis Hamilton van de kwestie-Horner?

Eerder op de dag liet Daniel Ricciardo zich al over de situatie uit. Tijdens de persconferentie in Bahrein in aanloop naar de eerste Grand Prix van het seizoen wilde vervolgens Lewis Hamilton wel iets zeggen over de beschuldigingen en het onderzoek van Red Bull. Daarover volgt vermoedelijk nog voor de openingsrace van het seizoen duidelijkheid.

“Als sport moeten we er altijd voor zorgen dat mensen zich veilig en inclusief voelen. Elke beschuldiging moet zorgvuldig onderzocht worden”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes.

En Hamilton vervolgde over de situatie-Horner: “We weten allemaal niet wat er precies aan de hand is. Dat moet duidelijk worden. Anders werpt het een schaduw over de sport. Het is interessant om te zien hoe we hiermee zullen omgaan, wat eruit komt.”

Fernando Alonso en Lando Norris mochten ook reageren. De eerste had daar geen behoefte aan, de tweede hield zich op de vlakte. “Ik ben uiteindelijk nu geen partij hier, dus het lijkt me beter om me erbuiten te houden.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!