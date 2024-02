Daniel Ricciardo hoopt dat er snel duidelijkheid komt over het resultaat van het onderzoek naar Christian Horner, want anders kan het voor afleiding zorgen rond de eerste Grand Prix het seizoen. “Je weet dat er wat speelt, laten we hopen op een snelle en eerlijke uitkomst”, zei de door Red Bull bij Visa RB gestalde coureur.

“Op de baan heeft het tijdens de wintertest niet voor afleiding gezorgd. Je hebt met de wintertest al weinig tijd en in die tijd focus je op jezelf en je team. Dat alles om zo goed mogelijk aan het seizoen te beginnen”, aldus de Australiër.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het betekent niet dat Ricciardo niks doet, al is er bij hem ook geen duidelijkheid over hoe het verder moet of gaat. “Ik voel met hem mee, ik ken hem natuurlijk al een lange tijd en hij is naar mij toe altijd goed geweest. Ik hoop dat er snel een eerlijk en heldere uitkomst is, ook voor dit weekend. Dan is het voor niemand een afleiding.”

Over de verwachtingen voor het weekend, is hij gereserveerd. Onder de indruk van de RB20 is hij sowieso. “Na een seizoen zoals dat van vorig jaar verwacht je een paar kleine veranderingen. Maar in plaats daarvan kwamen ze bij Red Bull met misschien wel de meest ontwikkelde auto voor het nieuwe jaar. Aan de andere kant verrast het me ook weer niet, ik ken het team. En de auto ziet er snel uit. Hoe snel weet ik niet, maar héél snel.”

Over duidelijkheid gesproken: de vraag is hoe snel de RB van Ricciardo zelf is. Hij bestrijdt dat het een RB19 is en meer niet. De buitenwacht heeft wellicht te hoge verwachtingen van het team. “Mensen denken misschien dat wij bijvoorbeeld het Aston Martin van vorig jaar zijn. Ik zou mezelf graag willen verrassen met een podiumplaats. Maar na komend weekend zullen mensen qua verwachtingen over ons vast iets kalmeren.”

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!