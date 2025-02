Liam Lawson maakt dit seizoen zijn debuut bij Red Bull. Na een aantal invalbeurten in 2023 werd hij vorig jaar opgeroepen om Daniel Ricciardo definitief te vervangen bij het neventeam, Racing Bulls. Niet veel later zou hij het stoeltje van Sergio Pérez erven. Heeft de 23-jarige Nieuw-Zeelander titelambities, of ziet hij zichzelf vooral als de nieuwe secondant van Max Verstappen?

In aanloop naar het F1 75-evenement in Londen werd Lawson gevraagd naar zijn rol bij Red Bull. Het team hielp Max Verstappen vorig jaar aan negen overwinningen en zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Het moge duidelijk zijn dat de Oostenrijkers de potentie hebben om Lawson een kampioenswaardige auto te geven, maar kan de jonge coureur daar ook optimaal gebruik van maken? Veel experts verwachten juist dat hij vooral een ondersteunende rol zal spelen.

Teamgenoot van Max Verstappen

“Het doel is om de constructeurstitel te winnen”, reageerde Lawson ontwijkend. “Dat is vorig jaar duidelijk niet gelukt.” In 2024 eindigde Red Bull op een teleurstellende derde plaats, mede door het tegenvallende seizoen van Sergio Pérez. Dit jaar wil het team zich uiteraard revancheren. “We doen onze uiterste best om de auto zo snel mogelijk te maken”, vervolgde hij. “Voor mij geldt dat ik mijn werk doe wanneer we meestrijden om de constructeurstitel.”

“Dat is echt het doel en dat is wat er van me verwacht wordt, los van mijn persoonlijke ambities in de Formule 1”, voegde hij er geheimzinnig aan toe. Lawson zal het nog knap lastig krijgen naast Max Verstappen. De Nederlander verkeert in de vorm van zijn leven en heeft al menig teamgenoot zien komen en gaan. Daniel Ricciardo koos eieren voor zijn geld, Pierre Gasly werd na een half seizoen ontslagen en ook Alex Albon werd aan de kant gezet. Sergio Pérez hield het weliswaar vier seizoenen vol, maar ook hij verbleekte uiteindelijk naast Verstappen. Lawson bekijkt het liever van de zonnige kant: “Er is niemand van wie je meer kunt leren,” besloot hij. “Ik moet er het beste van maken in plaats van nadenken over extra druk.”

