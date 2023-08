Liam Lawson is erg tevreden met zijn eerste race in de Formule 1 op Zandvoort. De kersverse AlphaTauri-coureur moest op het laatste moment inspringen en had te maken met lastige situaties op het circuit. Desondanks wist hij een prima resultaat neer te zetten, waar hij zelf ook goed mee kan leven.

De Grand Prix van Nederland was een flinke vuurdoop voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander kreeg slechts één training voordat hij in de AlphaTauri van Daniel Ricciardo mocht stappen voor de kwalificatie. De verraderlijke en veranderende omstandigheden in Zandvoort maakten het ook zeker niet makkelijk voor de debutant. Desondanks wist hij zijn auto de gehele race op de baan te houden en eindigde hij als dertiende. Hij stond daarmee op gelijke hoogte met teamgenoot Yuki Tsunoda, al zakte Tsunoda nog terug door een tijdstraf.

Zelf is Lawson zeker tevreden met zijn eerste Formule 1-race. “Toen ik richting de grid reed begon het te regenen, dat was absoluut niet het prettigste gevoel. Maar tijdens de race heb ik wel ontzettend veel geleerd. Het eerste deel ging niet geweldig. We verloren best veel tijd met de dubbele pitstop, en later een tijdstraf. Maar in de tweede helft van de race begon ik denk ik wat meer gevoel te krijgen op de zachte banden in de schone lucht, en later ook op de intermediates. Ik voelde me veel beter dan zaterdag, dat sowieso. Je blijft altijd kritisch, en er zijn zeker dingen die ik graag beter had gedaan, maar ik ben redelijk tevreden.”

Die dertiende plek is een mooi resultaat voor een debutant, zeker in een auto die het zo slecht doet als de AlphaTauri. Maar Lawson was totaal niet bezig met op welke positie hij reed. “Ik ben vooral gewoon blij dat ik de race uit heb kunnen rijden. Het doel was alle 72 rondes te overleven. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen, zodat ik hiervan kan leren en dat weer mee kan nemen. Hopelijk mag ik nog een keer rijden, dan kan ik dat alles inzetten. Als ik nu terugkijk op die veranderende omstandigheden, dan is het waarschijnlijk erg goed voor mij geweest om dat mee te maken.”

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis verzending in Nederland! In deze editie vind je naast een exclusief interview met Max Verstappen alle informatie over de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige gegevens. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!