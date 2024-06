Liam Lawson, nog altijd reservecoureur binnen de Red Bull-familie, kijkt verlekkerd naar de rijders die wél een plekje op de grid hebben bemachtigd. De 22-jarige Nieuw-Zeelander heeft veel ontzag voor Max Verstappen, die inmiddels vecht voor zijn vierde titel. Terwijl Lawson wacht op een kans om een rentree te maken in de sport, ziet hij Verstappen talloze records breken.

Toen Daniel Ricciardo in 2023 uitviel met een gebroken pols, werd hij vijf raceweekenden vervangen door Liam Lawson. De jonge coureur boekte goede resultaten in de toenmalige AlphaTauri en wacht nog steeds op een kans om terug te keren naar de koningsklasse. Ondertussen kijkt hij af bij Max Verstappen, die op jaloersmakende wijze het kampioenschap aanvoert.

In gesprek met TalkSport legde Liam Lawson uit waarin Verstappen nou zo verschilt van de rest. “Het lijkt me vrij duidelijk dat het Max niet interesseert wat anderen van hem denken”, aldus Lawson. “Mij lijkt het persoonlijk ook best wel cool om gehaat te worden, puur omdat je zoveel wint. Hij is daar totaal niet mee bezig. Hij heeft daarnaast ook een enorme schare fans, dus hij hoeft zich nergens zorgen over te maken.”

‘Mentaal is hij het sterkst’

Lawson herinnert zich hoe Verstappen hem coachte toen hij in 2023 opeens zijn debuut mocht maken met AlphaTauri. “Max zijn kamer zat toen naast die van mij”, vertelde de Nieuw-Zeelander. “Hij kwam me even opzoeken om me een hart onder de riem te steken. Hij zei dat ik er vooral van moest genieten. Zijn adviezen hebben sowieso nooit met het rijden te maken, het zijn eigenlijk altijd mentale dingetjes.”

“Mentaal is hij gewoon zo sterk – misschien wel de sterkste van allemaal”, besloot Lawson. “Hij laat zich nergens door uit het veld slaan. Dus het was fijn om met hem te kunnen praten toen ik in zo’n situatie zat.”

